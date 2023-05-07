Цена короны. На что живет и чем владеет британская королевская семья

Британская королевская семья — успешное предприятие, члены которого пользуются и распоряжаются внушительными капиталами. Многие активы скрыты от широкой публики, а грань между личным и общественным сложно определить

Портрет королевы Елизаветы II (Фото: Bethany Clarke / Getty Images)

Данные под замком

Назвать точный размер состояния британской королевской семьи и главы монаршего дома невозможно. После смерти Елизаветы II американский Forbes оценил ее состояние в €500 млн, британская Sunday Times в 2022 году — в $430 млн, в книге 2020 года «Истинная ценность королевы» ее автор Дэвид МакКлюр оценивал состояние в $468 млн, приводит данные газета The Washington Post. Однако эти цифры не отражают стоимости всех активов, которыми владеет монаршая семья и которые Forbes оценивает в $28 млрд.

Невозможность оценки объясняется принятой домом Виндзоров практикой как можно больше данных держать в секрете, пишет The Guradian, прошедшая через несколько судебных процессов, целью которых было заставить королевскую семью раскрыть информацию. К коронации Карла III газета приурочила публикацию обширного профайла, посвященного «цене короны».

Фото: Ian Waldie / Getty Images

Букингемский дворец утверждает, что финансовые договоренности членов королевской семьи должны «оставаться частными, как и для любого другого человека». В 1970-х Елизавета II через своих юристов успешно продавила внесение изменений в законодательство о подотчетности, которые позволили ей скрывать часть своих вложений. Неизвестно и содержание завещания королевы, оно будет раскрыто только через 90 лет. До 1911 года завещания монархов были публичными, как и завещания других граждан страны. Впервые информация была засекречена по просьбе жены Георга V Марии после смерти ее брата Фрэнсиса Текского, чтобы скрыть от общественности его решение завещать драгоценности женщине, с которой у него был роман. С тех пор сокрытие завещаний стало традицией, пишет The Guardian. По замечанию издания, есть сложности и с доступом к королевским архивам. Букингемский дворец заявляет, что королевские архивы, хранилище истории конституционной монархии, открыты для «любого серьезного исследователя». Однако они являются частной собственностью Виндзоров, которые дают свое разрешение, прежде чем исследователи смогут их изучить.

Доход от суверенного гранта

Королевская семья получает доход из нескольких источников. Британское правительство оказывает финансовую поддержку короне с помощью суверенного гранта (Sovereign Grant) — это деньги на официальные обязанности монарха, которые ежегодно выплачивает короне казначейство. Сумма, которую получит монарх, напрямую связана с доходами правительства от собственности короны (Crown Estate). Королевская семья получает 25% чистой прибыли за финансовый год двумя годами ранее. По данным Forbes, суверенный грант в 2022 году составил $99,6 млн, из которых 10%, то есть $39,8 млн, ушло на содержание Букингемского дворца, еще 15% были отложены на оплату ежегодных поездок королевской семьи, официальные мероприятия, а также заработную плату персоналу.

Фотосессия в Букингемском дворце, посвященная демонстрации предметов из королевской коллекции, используемых во время государственных банкетов, 2015 год (Фото: Carl Court / Getty Images)

Собственность короны — совокупность земель и владений в Великобритании и за ее пределами — управляется независимым советом, который следит за активами на сумму $17,5 млрд. Короне, в частности, принадлежит вся Риджент-стрит, около половины Сент-Джеймс-стрит — одни из самых дорогих участков Лондона. В региональном портфеле представлен широкий спектр активов, который включает торговые центры и места отдыха, а также промышленные и бизнес-парки. В собственности короны — и морское дно с проложенными по нему трубопроводами.

Доход от землевладений

По подсчетам Forbes, Карлу III формально принадлежит недвижимость, которая оценивается в $25 млрд. По меньшей мере на семь дворцов, десять замков, 12 домов, 56 коттеджей и 14 древних руин он может повесить знак своей короны. Большинство из них контролируется Crown Estate. Несколько объектов, таких как Букингемский дворец, Виндзорский замок и лондонский Тауэр, закреплены в собственности правящего монарха «по праву короны» на протяжении его правления, они будут переданы его преемнику и продаже не подлежат.

В сложной структуре собственности — два герцогства: Ланкастерское (18 тыс. га сельскохозяйственных угодий, преимущественно на севере Англии и в Мидлендс) и Корнуолльское (52 тыс. га в основном на юго-западе Англии). Доходы от первого получает правящий монарх, от второго — наследник престола по мужской линии. В прошлом году доход от них составил £41,8 млн, подсчитала The Guardian.

Королева Елизавета II со своим сыном принцем Эндрю на приеме в саду в поместье Сандрингем в честь ее бриллиантового юбилея царствования, 2012 год (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Карл владеет собственностью и в других частях страны. Например, недвижимостью в Норфолке стоимостью около £75 млн. Например, в деревне Флитчем недалеко от королевского поместья Сандрингем Карлу принадлежат по меньше мере 39 объектов недвижимости. «Все, у чего светло-голубая дверь, принадлежит королю», — рассказал в беседе с журналистом The Guardian один из соседей.

Коллекции картин и марок

Королевская коллекция искусства делится на две части. Первая — королевская коллекция, в которой насчитывается более миллиона предметов, находящихся в доверительном управлении суверена на благо нации. И вторая — частная коллекция семьи, публичного реестра которой нет, а Букингемский дворец отказывается предоставлять подробности о ней, пишет The Guardian. Издание обнаружило примерно 400 объектов искусства, находящихся в собственности королевской семьи. Среди них работы Сальвадора Дали, Клода Моне, Люсьена Фрейда, Марка Шагала и Лоуренса Стивена Лоури. Общую стоимость коллекции Виндзоров оценивают в десятки миллионов фунтов стерлингов.

В 1960 году во время официального визита королевы Елизаветы II и принца Филиппа в Данию Марк Шагал подарил им иллюстрированную библию, стоимость которой сегодня может достигать £60 тыс.

Впечатляющая коллекция картин была собрана в основном королевой Елизаветой, матерью Елизаветы II. В 1930–1950-е годы она сделала множество ценных приобретений. Среди купленных работ полотно Клода Моне «Этюд скал», которое было куплено королевой-матерью в 1945 году в галерее Вильденштейн в Париже за £2 тыс. стерлингов. Сьюзан Ориндж из Prestige Valuations сказала The Guardian, что за картину можно было бы выручить до £20 млн, если бы она была продана сегодня.

В королевском владении и два собрания марок. Издание пишет, что они были подарены официально, но со временем переместились в категорию частного монаршего владения. Это коллекции исторических канадских марок и редкий набор марок из Лаоса, которые вошли в королевскую коллекцию, чья общая стоимость оценивается в £100 млн.

Джон Уилсон, хранитель частной коллекции марок королевы Елизаветы II в Букингемском дворце, 1965 год (Фото: David Cairns / Express / Getty Images)

Скакуны и автомобили

Как и в случае с коллекцией марок и объектов искусства, отделить личные подарки монарху от подарков и владений короны довольно сложно, отмечает издание. The Guardian насчитала более 40 лошадей, которые были подарены королеве шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль Мактумом, духовным лидером исмаилитов Ага Ханом и Фейсалом, сводным братом наследного принца Саудовской Аравии. В октябре 2022 года Карл заявил, что продает 14 скакунов, чтобы сократить расходы на содержание королевской конюшни. Они были проданы на публичных торгах в общей сложности за £1,93 млн. Букингемский дворец указал, что рассматривает лошадей, подаренных королеве, как частные подарки.

(Фото: Alan Crowhurst / Getty Images) Эстимейт, скаковая лошадь Елизаветы II, подаренная Ага Ханом, после победы в Золотом кубке во время третьего дня скачек Royal Ascot, 2013 год

В распоряжении монаршей семьи несколько десятков автомобилей, принадлежность которых также сложно определить. Некоторые находятся в личной собственности, а другие они используют «по праву короны».

В королевских конюшнях всегда стоят лимузины и другие роскошные автомобили, которые называют «государственными машинами», но это не обязательно значит, что они принадлежат государству. Многие бренды предоставляют свои товары британской королевской семье только для того, чтобы ассоциироваться с ней. Например, Bentley в 2002 году обеспечил Елизавету II двумя лимузинами, стоимость которых может достигать £1,4 млн.

(Фото: Maja Hitij / Getty Images) Королевский кортеж с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой на Bentley State Limousine 2002 года покидает ратушу Гамбурга (Германия), март 2023 года

Одной из самых знаменитых покупок Елизаветы и принца Филиппа до ее восшествия на престол стал Rolls-Royce Phantom IV 1950 года. Таких машин было произведено всего 18. Впоследствии автомобиль перешел в категорию государственных транспортных средств, но нет ничего, что указывало бы на смену владельца, отмечает The Guardian. Карлу III также достался от матери Rolls-Royce Phantom V 1962 года, право собственности на который также не определено.