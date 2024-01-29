Bloomberg узнал, что США рассматривают тайную операцию против Ирана

Bloomberg: США могут ударить по Ирану после атаки на их базу на Ближнем Востоке

США рассматривают разные варианты ответа на нападение на базу в Иордании, ответственность за которую взяли поддерживаемые Тегераном боевики. В их числе — удар по Ирану и атака на иранских чиновников

Удар по американской базе на Ближнем Востоке, в результате которого погибли трое военнослужащих, может вызвать «более решительную реакцию» со стороны Вашингтона, чем шаги, которые США предпринимали с начала нового обострения в регионе, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Соединенных Штатов.

28 января база Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией подверглась нападению беспилотника. Пентагон впервые сообщил о потерях от подобной атаки с момента начала войны между Израилем и ХАМАС. Еще 34 американских военных пострадали. Байден, комментируя атаку, заявил, что за ней стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран.

По словам источника Bloomberg, США рассматривают несколько вариантов ответных действий. Один из них — тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом Соединенные Штаты не будут брать на себя ответственность, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

При втором варианте целью станут иранские чиновники, как это были при экс-президенте США Дональдне Трампе,который приказал провести операцию по убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Генерал, по словам Трампа, «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше».

Независимо от того, что выберут США, решение Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Он хочет наказать виновных в нападении на базу и сдержать Иран, но это может привести к прямой конфронтации с Тегераном. Эскалация способна свести на нет усилия США по достижению прекращения огня между Израилем и сектором Газа, к тому же, Вашингтону нужно учитывать возможность «дальнейших экономических потрясений». Утром 29 января на открытии торгов в Азии цена нефти Brent выросла до $84,80 за баррель, максимума с ноября 2023 года.

Американский лидер ранее пообещал, что США привлекут «всех виновных к ответственности в любое время и способом, который мы выберем». В Пентагоне также заявили, что предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».