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Политика ,  
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Bloomberg узнал, что США рассматривают тайную операцию против Ирана

Bloomberg: США могут ударить по Ирану после атаки на их базу на Ближнем Востоке
США рассматривают разные варианты ответа на нападение на базу в Иордании, ответственность за которую взяли поддерживаемые Тегераном боевики. В их числе — удар по Ирану и атака на иранских чиновников

Удар по американской базе на Ближнем Востоке, в результате которого погибли трое военнослужащих, может вызвать «более решительную реакцию» со стороны Вашингтона, чем шаги, которые США предпринимали с начала нового обострения в регионе, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Соединенных Штатов.

28 января база Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией подверглась нападению беспилотника. Пентагон впервые сообщил о потерях от подобной атаки с момента начала войны между Израилем и ХАМАС. Еще 34 американских военных пострадали. Байден, комментируя атаку, заявил, что за ней стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран.

По словам источника Bloomberg, США рассматривают несколько вариантов ответных действий. Один из них — тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом Соединенные Штаты не будут брать на себя ответственность, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

Пентагон сообщил о первых потерях армии США с начала войны в Газе
Политика
Фото:U.S. Department of Defense / National Security Archive via Getty Images

При втором варианте целью станут иранские чиновники, как это были при экс-президенте США Дональдне Трампе,который приказал провести операцию по убийству генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. Генерал, по словам Трампа, «убил или ранил тысячи американцев» на протяжении долгого времени и «планировал убить еще больше».

Независимо от того, что выберут США, решение Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Он хочет наказать виновных в нападении на базу и сдержать Иран, но это может привести к прямой конфронтации с Тегераном. Эскалация способна свести на нет усилия США по достижению прекращения огня между Израилем и сектором Газа, к тому же, Вашингтону нужно учитывать возможность «дальнейших экономических потрясений». Утром 29 января на открытии торгов в Азии цена нефти Brent выросла до $84,80 за баррель, максимума с ноября 2023 года.

Американский лидер ранее пообещал, что США привлекут «всех виновных к ответственности в любое время и способом, который мы выберем». В Пентагоне также заявили, что предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».

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Джо Байден Иран США военная база Ближний Восток
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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