Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию

Участковых обязали проводить беседы и контроль за образом жизни россиян, которых признали виновными по административным делам о дискредитации армии. По ней предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб

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Участковые полиции займутся индивидуальной профилактической работой с лицами, которых признали виновными по административным делам о дискредитации российской армии. Такое распоряжение содержится в приказе МВД, сообщил ТАСС.

Изменение внесено в приказ о службе участковых полиции, пункт о категориях лиц, с которыми положено проводить индивидуальную профилактическую работу.

Он дополнен лицами, нарушившими статьи КоАП о дискредитации армии, пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, а также теми, кто совершил преступления «против порядка управления, либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий».

Основанием для работы станет вступление в силу постановлений по делам об административных правонарушениях.

Согласно приказу МВД, индивидуальная профилактическая работа включает в себя беседы, наблюдение за поведением и образом жизни лиц, состоящих на учете, опрос родственников и их соседей, применение мер административного принуждения.

Законодательство в России предусматривает как уголовную, так и административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил. Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК

Предельное наказание — лишение свободы до семи лет. К январю 2024 года следователи завели 81 уголовное дело о дискредитации армии, в суд отправлены 44 дела, их фигурантами стали 45 лиц.

В начале января протокол по административной статье за дискредитацию армии составили на жителей Нижнего Новгорода за гирлянду, на балконе, на которой транслировался лозунг, «прославляющий Вооруженные силы Украины». Владельцы квартиры пояснили, что гирлянда была куплена на AliExpress и управлялась по сети Wi-Fi, на ней должно было показываться новогоднее поздравление. По словам мужчины, он не знал о существовании на ней каких-либо других надписей, кроме новогодней.

В конце декабря штраф был назначен 60-летней жительнице Петропавловск-Камчатского. Она обвиняла российских военных в преступлениях во время военной операции на Украине и слушала на работе песни на украинском языке. «Своими высказываниями гражданка П. создала предпосылки для формирования у граждан негативной оценки проведения специальной военной операции», — рассказали в суде.