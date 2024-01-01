На жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации за гирлянду

В Великом Новгороде составили протокол о дискредитации за гирлянду

В отношении жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе, на которой транслировался лозунг, «прославляющий Вооруженные силы Украины», сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

«Поступило сообщение, <...> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда», — сказал представитель ведомства.

По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) физическим лицам грозит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. штрафа.

Как пишет агентство, по словам хозяев квартиры, гирлянда управлялась по Wi-Fi, на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом. «РИА Новости» отмечает, что мужчина купил гирлянду на AliExpress, о существовании на ней каких-либо других надписей, кроме новогоднего поздравления, он не знал.

Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).

