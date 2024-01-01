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Военная операция на Украине ,  
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В Великом Новгороде составили протокол о дискредитации за гирлянду

На жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации за гирлянду
Сюжет
Военная операция на Украине

В отношении жителей Великого Новгорода составили протокол о дискредитации армии за гирлянду на балконе, на которой транслировался лозунг, «прославляющий Вооруженные силы Украины», сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.

«Поступило сообщение, <...> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда», — сказал представитель ведомства.

По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) физическим лицам грозит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. штрафа.

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Как пишет агентство, по словам хозяев квартиры, гирлянда управлялась по Wi-Fi, на ней должно было высвечиваться поздравление с Новым годом. «РИА Новости» отмечает, что мужчина купил гирлянду на AliExpress, о существовании на ней каких-либо других надписей, кроме новогоднего поздравления, он не знал.

Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).
 

Теги
дискредитация армии протокол административное дело Новый год лозунг
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