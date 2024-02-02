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Военная операция на Украине ,  
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Создателя паблика «Дореволюціонный Совѣтчикъ» арестовали за дискредитацию

В Москве арестовали блогера Вячеслава Малахова за повторную дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине

Создателя паблика «Дореволюціонный Совѣтчикъ» арестовали за дискредитацию
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Головинский районный суд Москвы арестовал блогера, поэта, создателя паблика «Дореволюціонный Совѣтчикъ» и одноименной кавер-группы Вячеслава Малахова по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов столицы.

Малахова заключили под арест до 17 марта. Согласно данным картотеки суда, поэта осудили по ч. 1 ст. 280.3. УК (публичная дискредитация армии), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Статья о дискредитации ВС России появилась в УК в марте 2022 года. Повторным нарушение считается в том случае, если ранее, в течение года, человека уже судили за дискредитацию по административной статье.

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Фото:Александр Река / ТАСС

Портал MSK1.RU со ссылкой на адвоката поэта Татьяну Соломину сообщал, что Малахова задержали 1 февраля. В его квартире в Москве прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли технику.

Соломина назвала поводом для задержания пост в телеграм-канале блогера. Ранее Малахова уже штрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии, тогда поводом стала публикация в его паблике.

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Первый альбом группы «Дореволюціонный Совѣтчикъ» был опубликован в одноименном сообществе в 2015 году. Малахов вместе с Константином Новиковом записывали каверы на известные песни, подражая дореволюционному русскому языку.

По состоянию на 2 февраля 2024 года, на паблик Малахова во «ВКонтакте» подписаны около 68 тыс. человек. Страница самого поэта во «ВКонтакте» заблокирована на территории России по решению Генпрокуратуры от 7 июля 2023 года.

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