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Минобрнауки в концепции курса истории назвало Украину «анти-Россией»

Минобрнауки в утвержденной концепции курса истории в вузах назвало Украину «анти-Россией»
В концепции в разделе истории России в XXI веке говорится о том, что США и НАТО перестали учитывать российские национальные интересы, а власти в Киеве после 2014-го с помощью альянса сделали Украину «анти-Россией»

Власти Украины, которые возглавили страну после переворота 2014 года, превратили ее в «анти-Россию», говорится в утвержденной министерством науки и высшего образования концепции преподавания истории для неисторических специальностей в вузах.

«Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-Россию» и с помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», привела к неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции», — говорится в документе в разделе «Россия в XXI веке».

Там также упоминаются минские соглашения, которые «были торпедированы киевским режимом и странами Запада». В разделе в целом много внимания уделено противодействию России со стороны НАТО и США . В частности, там говорится, что они отказались «признавать национальные интересы России»: Вашингтон проводил «курс на построение однополярного мира», а альянс расширялся на восток за счет восточно-европейских стран, пообещал членство Украине и Грузии и обучал грузинских военных, которые в 2008 году осуществили «военную провокацию в Южной Осетии».

Фальков напомнил, что с нового учебного года в вузах запустят обновленный курс истории. Его объем составит не менее 144 часов (раньше было 108), 80% этого времени будут отведены на лекции и семинары.

Курс истории России с темой военной операции на Украине в новом учебном году может быть запущен в школах. Как сообщил в конце января министр просвещения Сергей Кравцов, учебник для старших классов, где будут «подробно изложены» причины, цели и задачи операции, будет готов уже в марте, и потому чиновник выразил надежду, что уже с сентября его начнут использовать в школах.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
история Минобрнауки Украина
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