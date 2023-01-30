Эрдоган обвинил США в нарушении обязательств по поставкам истребителей

Истребитель F-35 (Фото: George Frey / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США сдержать обещание по поставкам истребителей F-35. «Что касается F-16, мы хотим [получить] их от вас, но вы их не даете. Вы сказали, [что поставите] F-35, но вы не сдержали слова. Хотя мы заплатили почти $1,4 млрд, вы не дали ничего взамен», — заявил турецкий лидер (цитата по Anadolu).

Эрдоган предупредил о последствиях в случае, если Вашингтон не выполнит обязательств.

Турция участвовала в программе создания F-35. Первый самолет ей передали в июне 2018 года, а всего Анкара должна была получить 100 истребителей. Однако в июле 2019 года ее исключили из этой программы после одобрения Эрдоганом покупки российской системы ПВО С-400. В качестве компенсации за инвестиции Вашингтон предложил Анкаре получить F-16, процедура закупки началась осенью 2021 года.

Как писала The Wall Street Journal в середине января, администрация президента США Джо Байдена намерена попросить у конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд. По словам источников газеты в администрации, Вашингтон намерен продать Анкаре 40 новых самолетов и комплекты для ремонта 79 уже имеющихся у Турции F-16, а также более 900 ракет класса «воздух — воздух» и 800 бомб.