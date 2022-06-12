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Эрдоган призвал не доверять политике Запада

Эрдоган усомнился в том, что базы США в Греции предназначены только для противодействия России, и раскритиковал Евросоюз за промедление в вопросе принятия Турции в состав объединения
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что политике стран Запада нельзя доверять, передает TRT Haber.

Он затронул эту тему, говоря о развертывании баз США в Греции. «Когда мы спрашиваем, зачем построены эти базы, они говорят: «Против России». А что вы сделали против России для Украины? Смогли ли вы постоять за Украину, смогли ли вы поддержать Украину? Все ложь. Западу нельзя доверять», — заявил Эрдоган.

Ранее на этой неделе турецкий президент уже критиковал США за наращивание военного присутствия в Греции, отмечая, что там развернуто девять американских баз. «Против кого они направлены? Они отвечают: «против России». Мы не примем это на веру», — говорил Эрдоган 9 июня. Тогда же он заявил, что США и европейские страны поставляют Греции значительное количества вооружений, самолетов и вертолетов, и намекнул, что эта помощь может быть направлена на противостояние Турции, писал Bloomberg. В мае Греция продлила соглашение с США о сохранении американских баз на территории страны на пять лет.

Эрдоган предложил Евросоюзу «написать для себя новую историю»
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

По словам турецкого президента, Анкара готова сотрудничать со странами Запада в вопросах науки и культуры, но, считает он, доверять, в том, что касается их политики, не стоит. «Даже в Европейском Союзе, они все еще медлят [в вопросе принятия Турции в ЕС] Когда это началось?», — задался он вопросом.

Турция получила статус кандидата на членство в Евросоюз в 1999 году. Переговоры по вступлению страны в объединение начались в 2005 году. В мае 2021 года депутаты Европарламента заявили, что отношения Анкары и Брюсселя достигли до «исторического минимума», поскольку Турция «все больше дистанцируется от ценностей и стандартов ЕС». Депутаты предложили рассмотреть возможность приостановить переговоры о присоединении страны к Евросоюзу. Турецкий МИД счел резолюцию Европарламента предвзятой.

9 мая, в день Европы, Эрдоган заявил, что Евросоюз в последние годы был «под влиянием краткосрочной политики» стран — членов объединения, и ему нужно сосредоточиться на общих целях и «написать для себя новую историю».

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5 июня Эрдоган заявил, что созданная Западом система обеспечения собственной безопасности разрушена. Президент Турции счел удачной идею провести реформу в ООН, напомнив, что мир больше, чем пять постоянных членов Совета Безопасности организации (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания). Кроме того, Эрдоган указал на панику в Европе из-за российской военной операции на Украине.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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