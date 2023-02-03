В Энергодаре произошел теракт

В городе взорвался автомобиль, погиб один человек. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов назвал случившееся терактом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Энергодаре взорвался автомобиль, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Незадолго до этого Рогов сообщил о громком взрыве в городе. Сильнее всего он был слышен в пятом микрорайоне, уточнил чиновник.

Теперь стало известно, что причиной звуков стал взрыв автомобиля. Погиб один человек. Рогов назвал случившееся терактом.

«На месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур», — добавил он.

После того, как в состав России вошли новые регионы — Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР — там неоднократно происходили теракты. В январе Рогов сообщил о подрыве автомобиля главы Бердянского района Алексея Кичигина. «Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля», — сказал он. В декабре прошлого года было совершено покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка с использованием самодельного взрывного устройства.