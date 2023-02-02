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Ученый из Университета Хопкинса увидел сдвиги в стратегии США по Украине

Профессор Университета Хопкинса: США обновили свою стратегию в конфликте Киева и Москвы
«Эскалация для деэскалации» — это изящная дипломатическая формула, пишет профессор университета Хэл Брэндс. Цель США — независимая и сильная Украина, и эта цель, по его мнению, не обязательно требует возвращения Крыма и Донбасса
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

Конфликт между Россией и Украиной переходит в новую фазу, а потому США обновляют свою стратегию в этом вопросе, пишет профессор Университета Хопкинса и колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Он указывает, что изменения касаются трех направлений:

  • США стараются «лучше определить» свои цели. Как пишет Брэндс, Вашингтон хочет видеть Украину защищенной, политически независимой и экономически устойчивой. «Это не обязательно включает в себя возвращение труднодоступных районов, таких как восточный Донбасс или Крым», — отмечает профессор.

  • США с союзниками стали помогать Украине более современным оружием, в том числе танками. По мнению Брэндса, теперь Вашингтон может перейти и к поставкам дальнобойных ракет и самолетов.

  • Американский президент Джо Байден «стал более благосклонно относиться к ударам по российским целям» в Крыму, указал профессор.

Брэндс отмечает, что Вашингтон усиливает поддержку Киева, чтобы добиться дипломатического решения конфликта, используя стратегию «эскалации ради деэскалации».

Хэл Брэндс — профессор международных отношений в Школе перспективных международных исследований Университета имени Джона Хопкинса (SAIS), автор нескольких книг о внешней политике США. В 2015-2016 годах был специальным помощником министра обороны США по стратегическому планированию.

США и их союзники в январе объявили о поставках Украине различных танков: американских Abrams, немецких Leopard, британских Challenger и других. Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что теперь «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные ракеты. Однако по этому вопросу у западных стран нет единого мнения. В частности, США и Германия исключили поставки Украине истребителей, а Нидерланды заявили, что могут рассмотреть подобный запрос от Киева.

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Россия осудила поставки танков Украине. Президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы, заявил, что стране снова угрожают немецкие танки, «на борту которых — кресты», но у Москвы есть, «чем ответить».

В США допускали возможность ударов Украины по Крыму. Конгрессмен Майкл Маккол даже призывал дать Киеву для этой цели «дальнобойную артиллерию ATACMS». Однако газета Politico со ссылкой на источники, осведомленные о содержании секретного доклада Пентагона, писала, что США сомневаются в скором захвате Крыма Украиной. В республике обещали ответить, если Киев нанесет удары по их территории.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
США Украина Военная операция на Украине Крым Донбасс ДНР
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