Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, арестованный за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, своими действиями навредил чеченскому народу. Слова Кадырова передает телеканал «Грозный».
«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — заявил Кадыров, отметив, что отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.
По словам Кадырова, в «раздувании» инцидента с Джумаевым приняли участие многие СМИ, в том числе и государственные. «Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что недопустимо», — заявил глава республики.
Кадыров утверждает, что в Чеченской республике никто не поддерживает оппозиционера Алексея Навального, поскольку «ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности».