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Дело Навального ,  
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Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом

По словам главы Чечни, отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться. Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, утверждает Кадыров
Сайд-Мухаммад Джумаев в зале Пресненского районного суда
Сайд-Мухаммад Джумаев в зале Пресненского районного суда (Фото: АГН «Москва»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец республики Сайд-Мухаммад Джумаев, арестованный за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января, своими действиями навредил чеченскому народу. Слова Кадырова передает телеканал «Грозный».

«Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», — заявил Кадыров, отметив, что отстаивающий свои убеждения человек не должен прятаться после совершения противоправных действий, а должен отвечать за них.

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По словам Кадырова, в «раздувании» инцидента с Джумаевым приняли участие многие СМИ, в том числе и государственные. «Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что недопустимо», — заявил глава республики.

Кадыров утверждает, что в Чеченской республике никто не поддерживает оппозиционера Алексея Навального, поскольку «ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно не приемлемые для нашего общества ценности».

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Сайд-Мухаммад Джумаев (справа), задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве

После несогласованных митингов 23 января в интернете распространилось видео, на котором молодой человек дерется с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади в Москве. После этого депутат от Чечни Адам Делимханов обратился к мужчине и призвал его выйти на связь, отметив, что если Джумаев не поддерживает взгляды сторонников Навального, то ему помогут.

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28 января Джумаева задержали в Псковской области. Пресненский суд Москвы арестовал его до 23 марта по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. По версии СК, 23 января на митинге в поддержку Навального Джумаев «нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела». СК опубликовал видео, где Джумаева спрашивают, понимает ли он причину задержания. Молодой человек отвечает, что его задержали за сопротивление сотруднику полиции и за то, что «пустился» в бега.

23 января несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли во многих российских городах. По данным «ОВД-Инфо», по всей России в это день задержали более 4 тыс. человек. МВД информацию о задержаниях на акциях не раскрывало.

Автор
Анастасия Батманова
Алексей Навальный протест Рамзан Кадыров
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