Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом

После несогласованных митингов 23 января в интернете распространилось видео, на котором молодой человек дерется с сотрудниками ОМОНа на Пушкинской площади в Москве. После этого депутат от Чечни Адам Делимханов обратился к мужчине и призвал его выйти на связь, отметив, что если Джумаев не поддерживает взгляды сторонников Навального, то ему помогут.

28 января Джумаева задержали в Псковской области. Пресненский суд Москвы арестовал его до 23 марта по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. По версии СК, 23 января на митинге в поддержку Навального Джумаев «нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела». СК опубликовал видео, где Джумаева спрашивают, понимает ли он причину задержания. Молодой человек отвечает, что его задержали за сопротивление сотруднику полиции и за то, что «пустился» в бега.

23 января несогласованные акции протеста в поддержку Навального прошли во многих российских городах. По данным «ОВД-Инфо», по всей России в это день задержали более 4 тыс. человек. МВД информацию о задержаниях на акциях не раскрывало.