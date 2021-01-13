Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ

По подсчетам руководства Украины, в феврале цена газа для населения должна снизиться на 30%. Однако Зеленский подчеркнул, что это временный шаг из-за кризиса, вызванного пандемией

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Власти Украины по итогам совещания у президента Владимира Зеленского приняли решение на время пандемии ввести государственное регулирование цен на газ. Сообщение об этом опубликовано на сайте главы государства.

«Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит — в экономическом плане тоже», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы будут платить на 30% меньше, чем сейчас. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко пояснил, что с февраля цена на газ для населения в среднем снизится 9,6 тыс. гривен (25,4 тыс. руб.) до 6,999 тыс. гривен (18,5 тыс. руб.) за тысячу кубометров.

Требование ввести рыночные цены на газ для населения было одним из основных в пакете Международного валютного фонда для оказания финансовой помощи Украине. Зеленский заверил, что введение госрегулирование не означает отказ от реформы.