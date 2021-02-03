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Кипр исключил возвращение к программе «золотых» паспортов

Программа выдачи «золотых» паспортов существовала на Кипре с 2013 года, в ноябре республика решила отказаться от нее после сообщений о злоупотреблениях. По словам президента, власти используют другие способы привлечения инвестиций
Никос Анастасиадис
Никос Анастасиадис (Фото: Petros Karadjias / AP)

Кипр нее вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова — так называемой процедуре выдачи «золотых паспортов». Об этом заявил президент республики Никос Анастасиадис, передает газета Kathimerini.

«Будут предложены и другие стимулы для инвестиций, но не предоставление гражданства», — сказал он.

Как отмечает издание, Кипр заработал более €9 млрд ($10,8 млрд) от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам в период с 2013 по 2019 год, но программа провалилась на фоне сообщений о злоупотреблениях и опасениях Евросоюза.

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2 февраля Анастасиадис около трех часов отвечал на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной программой.

Правительство Кипра неоднократно проводило проверки соблюдения условий программы выдачи «золотых паспортов». В сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».

С 1 ноября власти отменили программу. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег можно получить даже осужденному.

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В конце августа Al Jazeera раскрыла имена 33 россиян, получивших «золотые» паспорта Кипра в 2017–2019 годах. Газета также привела профайлы-описания еще семи человек без указания имен, отметив, что их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства».

Автор
Наталия Анисимова
Кипр Никос Анастасиадис
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