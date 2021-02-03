Кипр исключил возвращение к программе «золотых» паспортов

Программа выдачи «золотых» паспортов существовала на Кипре с 2013 года, в ноябре республика решила отказаться от нее после сообщений о злоупотреблениях. По словам президента, власти используют другие способы привлечения инвестиций

Никос Анастасиадис (Фото: Petros Karadjias / AP)

Кипр нее вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова — так называемой процедуре выдачи «золотых паспортов». Об этом заявил президент республики Никос Анастасиадис, передает газета Kathimerini.

«Будут предложены и другие стимулы для инвестиций, но не предоставление гражданства», — сказал он.

Как отмечает издание, Кипр заработал более €9 млрд ($10,8 млрд) от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам в период с 2013 по 2019 год, но программа провалилась на фоне сообщений о злоупотреблениях и опасениях Евросоюза.

2 февраля Анастасиадис около трех часов отвечал на вопросы следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной программой.