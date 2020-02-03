Доля назвавших значимым послание Путина россиян стала рекордной за 14 лет

Более 60% опрошенных россиян считают, что январское послание Владимира Путина окажет серьезное влияние на жизнь страны. Число следивших за выступлением президента или слышавших о нем стало рекордным за шесть лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

61% россиян считают, что январское послание президента Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на жизнь России. В последний раз с таким доверием жители России отнеслись к обращению главы государства в 2006 году, говорится в исследовании Левада-центра (есть у РБК).

Опрос был проведен 23 — 29 января среди 1603 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность 3,4%.

Более трети респондентов — 35% — считают, что влияния на жизнь страны послание не окажет. Исторического минимума — 29% — число не считающих послание значимым достигло в 2006 году. Больше всего опрошенных считали, что послание никак не повлияет на жизнь, в 2012 году — тогда их количество составило 45%.

Социологи из Левада-центра также спросили респондентов о том, следили ли они за президентским посланием. Доля опрошенных, следивших за посланием или слышавших о нем, достигла 78%. Больше было только в 2014 году, после присоединения Крыма, — 84%. Исторический минимум знающих о содержании обращения президента к Федеральному собранию был зафиксирован в 2012 году — 63%.

В 2020 году доля опрошенных, посмотревших послание по телевизору или в интернете, достигла исторического максимума с 2006 года — 24%. Годом ранее эта цифра составляла 21%, а исторический минимум был зафиксирован в 2012 году — 11%.