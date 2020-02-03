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Поправки в Конституцию ,  
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Доля назвавших значимым послание Путина россиян стала рекордной за 14 лет

Более 60% опрошенных россиян считают, что январское послание Владимира Путина окажет серьезное влияние на жизнь страны. Число следивших за выступлением президента или слышавших о нем стало рекордным за шесть лет
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

61% россиян считают, что январское послание президента Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на жизнь России. В последний раз с таким доверием жители России отнеслись к обращению главы государства в 2006 году, говорится в исследовании Левада-центра (есть у РБК).

Опрос был проведен 23 — 29 января среди 1603 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность 3,4%.

Более трети респондентов — 35% — считают, что влияния на жизнь страны послание не окажет. Исторического минимума — 29% — число не считающих послание значимым достигло в 2006 году. Больше всего опрошенных считали, что послание никак не повлияет на жизнь, в 2012 году — тогда их количество составило 45%.

Социологи из Левада-центра также спросили респондентов о том, следили ли они за президентским посланием. Доля опрошенных, следивших за посланием или слышавших о нем, достигла 78%. Больше было только в 2014 году, после присоединения Крыма, — 84%. Исторический минимум знающих о содержании обращения президента к Федеральному собранию был зафиксирован в 2012 году — 63%.

В 2020 году доля опрошенных, посмотревших послание по телевизору или в интернете, достигла исторического максимума с 2006 года — 24%. Годом ранее эта цифра составляла 21%, а исторический минимум был зафиксирован в 2012 году — 11%.

По данным Mediascope, послание президента в прямом эфире телеканалов смотрели 8,4 млн россиян.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявлял, что рейтинг Путина вырос на три процентных пункта после послания. По оценке ВЦИОМ, оно произвело положительное и скорее положительное впечатление на 81% респондентов, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Президент обратился к Федеральному собранию 15 января. Первая часть обращения была посвящена социальной сфере. Путин поставил задачи поднять суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году до 1.7, внедрить механизм социального контракта во всех регионах и продлить программу маткапитала до 2026 года. Во второй части послания президент анонсировал изменения в Конституцию. Он предложил усилить полномочия обеих палат парламента, определить роль Госсовета и ужесточить требования к судьям. Политологи назвали его послание началом трансфера власти в России.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Иван Кравчук
Теги: Послание президента Федеральному собранию, Левада-центр, Владимир Путин
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