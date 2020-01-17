ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга одобрения работы Путина после послания

Рейтинг оценки деятельности президента России Владимира Путина вырос на 3 процентных пункта после его послания к Федеральному собранию. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, передает «РИА Новости».

По словам главы ВЦИОМа, после выступления президента работу главы государства одобрили 67% опрошенных. Днем ранее эта доля составляла 64%. Федоров сообщил, что также на 3 процентных пункта снизилась доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина: с 27% до 24%.

Респондентов также попросили перечислить эмоции, которые у них вызвало само послание. Согласно опросу у 22% россиян оно вызвало надежду, у 14% — уважение, еще у 14% — доверие. Также респонденты заявили, что выступление президента вселило в них уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости. По словам Федорова, в общей сложности 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию. 20% сообщили о негативных эмоциях: недоверии, беспокойстве, разочаровании, раздражении, возмущении и недовольстве.

В целом, рассказал глава ВЦИОМа, послание произвело полностью положительное впечатление на 30% респондентов. Скорее положительным свое впечатление назвали 51% опрошенных, отрицательным — 9%, полностью отрицательным — 4%. «Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году на 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше», — заключил Федоров.