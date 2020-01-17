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Политика ,  
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ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга одобрения работы Путина после послания

Рейтинг оценки деятельности президента России Владимира Путина вырос на 3 процентных пункта после его послания к Федеральному собранию. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, передает «РИА Новости».

По словам главы ВЦИОМа, после выступления президента работу главы государства одобрили 67% опрошенных. Днем ранее эта доля составляла 64%. Федоров сообщил, что также на 3 процентных пункта снизилась доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина: с 27% до 24%.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
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Респондентов также попросили перечислить эмоции, которые у них вызвало само послание. Согласно опросу у 22% россиян оно вызвало надежду, у 14% — уважение, еще у 14% — доверие. Также респонденты заявили, что выступление президента вселило в них уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости. По словам Федорова, в общей сложности 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию. 20% сообщили о негативных эмоциях: недоверии, беспокойстве, разочаровании, раздражении, возмущении и недовольстве.

В целом, рассказал глава ВЦИОМа, послание произвело полностью положительное впечатление на 30% респондентов. Скорее положительным свое впечатление назвали 51% опрошенных, отрицательным — 9%, полностью отрицательным — 4%. «Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году на 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше», — заключил Федоров.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 16 января среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
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Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января. В ходе своей речи он анонсировал изменения в Конституции России, заявил о необходимости поддержки рождаемости, а также затронул проблемы образования и здравоохранения.

Теги: ВЦИОМ, Владимир Путин
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