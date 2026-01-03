Полное заявление Трампа о ситуации в Венесуэле. Видео
Трамп выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. По его словам, США возьмут на себе управление Венесуэлой на время переходного периода. В восстановлении страны будут участвовать американские нефтяные компании.
