Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
США обвинили Венесуэлу в сотрудничестве с наркоторговцами и захватили президента Мадуро, его вместе с женой отдадут под суд. Россия назвала действия Штатов вооруженной агрессией и потребовала освободить президента республики
Марко Рубио и Дональд Трамп
Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным никогда не обсуждал с ним президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Трамп рассказал в ходе пресс-конференции.

«Мы никогда не говорили о Мадуро», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Главные заявления Дональда Трампа о ситуации в Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по столице Венесуэлы Каракасу был нанесен удар, а президент Николас Мадуро вместе с женой был захвачен американским спецназом. Штаты обвинили венесуэльского лидера в сотрудничестве с наркоторговцами и сообщили, что он предстанет перед американским судом. Трамп заявил, что США возьмут на себя управление республикой и призвал руководство страны подчиниться, иначе «то, что случилось с Мадуро, может случиться и с ними».

Россия назвала действия США вооруженной агрессией против Венесуэлы. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Каракасу должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу «без какого-либо деструктивного, тем более военного, вмешательства извне», подчеркнули в МИД России. Там также назвали тревожными сообщения о захвате Мадуро и его жены и призвали их освободить.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

