Военные США захватили Мадуро⁠,
0

МИД ответил на данные, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве

МИД опроверг данные, что вице-президент Венесуэлы Родригес находится в Москве
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
МИД России назвал фейком сообщения о нахождении в Москве вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Ранее испанские СМИ и Reuters сообщали, что она находится в России на фоне ударов США по Венесуэле
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Информация о нахождении в России вице-президента Венесуэлы Делси Родригес является фейком, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Ранее о том, что Родригес на фоне ударов США по Венесуэле находится в Москве, сообщили испанские СМИ, в том числе The Objective, а также Reuters со ссылкой на источники.

Делси Родригес, согласно Конституции Венесуэлы, в период отсутствия Мадуро должна возглавить страну как вице-президент. О том, что руководство Венесуэлой будет осуществляться вице-президентом, сообщал белорусский МИД после разговора министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, на период временного отсутствия президента республики его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлен по решению Национальной ассамблеи (местный однопалатный парламент) еще на 90 дней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, в ходе которого заявил, что Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов.

Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима»
Политика
Десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima

Президент США Дональд Трамп заявил, что после задержания Мадуро и его жену доставили на борт десантного корабля Iwo Jima, который доставит их в Нью-Йорк. ABC News уточнял, что Николаса Мадуро могут поместить в Метрополитенский исправительный центр в Сансет-Парк в Бруклине, где обычно содержатся подсудимые, ожидающие суда в федеральном суде Манхэттена. 

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

