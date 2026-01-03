Спикера парламента Чехии хотят сместить из-за критики Украины

Оппозиционные партии в Чехии намерены добиваться отставки нового спикера палаты депутатов из-за негативного отношения к помощи Киеву. Сразу после своего избрания он поручил снять с правительственного здания украинский флаг

Оппозиционные партии в Чехии начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов по вопросу отставки с поста спикера лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры из-за его критики в отношении помощи Украине. Об этом пишет портал Ceske Noviny.

Речь идет о Гражданской демократической партии (ODS), партии «Старосты и независимые» (STAN), Чешской пиратской партии, Христианско-демократическом союзе (КДУ-ЧСЛ) и партии «Традиция. Ответственность. Процветание» (ТОП-09).

«ODS будет совместно инициировать переговоры по поводу неприемлемых заявлений Томи Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его отставке», — заявило руководство партии. Там назвали речь Окамуры примером неприемлемой ложной манипуляции и запугивания. Кабинет министров должен дистанцироваться от этих заявлений, поскольку он несет наибольшую ответственность за внешнюю политику, считают в партии.

Председатель STAN Вит Ракушан также написал в соцсети X, что заявления Окамуры — это ответственность всего правительства и позор для Чехии. «Я хочу, чтобы наш клуб подготовил проект резолюции, в которой Палата депутатов в целом дистанцируется от его высказываний. Пусть те, кто избрал его на руководящие должности, покажут, какова их реальная поддержка Украины», — сказал он.

В своей новогодней речи Окамура раскритиковал поставки оружия Украине и выступил против членства Киева в ЕС. «Я считаю, что наша республика сорвется с брюссельского поезда, который, несмотря на предупреждения правительства США, движется к Третьей мировой войне», — заявил он. Спикер также упомянул «украинских воров из окружения Зеленского», которые «строят туалеты из золота». «Пусть воруют, но не у нас», — подчеркнул Окамура.

В начале ноября на следующий день после своего избрания на пост спикера палаты депутатов парламента Чехии Окамура поручил снять со здания украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!» — написал он в соцсетях.

В декабре Окамура подчеркивал, что «никакие деньги чешских граждан не пойдут на закупку оружия, боеприпасов и поддержку войны на Украине».

С приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку, считает бывший депутат Европарламента Филип Турек. «Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но оно сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и снижению рисков конфликта в Европе», — сказал он.