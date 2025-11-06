В Чехии сняли флаг Украины со здания палаты депутатов

Со здания палаты депутатов Чехии сняли украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Такое распоряжение дал спикер палаты депутатов парламента страны Томио Окамура, избранный на этот пост накануне. Кадры демонтажа флага опубликовал сам Окамура на странице в соцсети Х 6 ноября.

«Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания палаты депутатов», — подписал видео спикер. В самом видео он сказал: «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!»

Окамура является лидером движения SPD («Свобода и прямая демократия»). Его кандидатуру на пост спикера палаты депутатов выдвинула новая правящая коалиция, сформированная после октябрьских выборов, в которую помимо его партии вошли победившее движение ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша и Партия автомобилистов. На тайном голосовании 5 ноября Окамура получил поддержку 107 депутатов из 200. Его партия по итогам выборов в начале октября получила 7,78% голосов и 15 мандатов в парламенте.

6 ноября кабинет министров премьера Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии, утвердил свою отставку. Чешское правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания палаты депутатов парламента Чехии.

Бывший депутат Европарламента, возможный новый глава чешского МИДа Филип Турек в ноябре заявил, что с приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку. По его словам, кардинальных изменений в политике Чехии в отношении России не планируется, но будет «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве и предполагается осторожный подход, основанный на учете интересов».