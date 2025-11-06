В Чехии сняли флаг Украины со здания палаты депутатов
Со здания палаты депутатов Чехии сняли украинский флаг, висевший там с февраля 2022 года в знак солидарности с Киевом. Такое распоряжение дал спикер палаты депутатов парламента страны Томио Окамура, избранный на этот пост накануне. Кадры демонтажа флага опубликовал сам Окамура на странице в соцсети Х 6 ноября.
«Я только что добился того, чтобы украинский флаг сняли со здания палаты депутатов», — подписал видео спикер. В самом видео он сказал: «Чешская Республика — на первом месте. Пожелайте нам удачи!»
Окамура является лидером движения SPD («Свобода и прямая демократия»). Его кандидатуру на пост спикера палаты депутатов выдвинула новая правящая коалиция, сформированная после октябрьских выборов, в которую помимо его партии вошли победившее движение ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша и Партия автомобилистов. На тайном голосовании 5 ноября Окамура получил поддержку 107 депутатов из 200. Его партия по итогам выборов в начале октября получила 7,78% голосов и 15 мандатов в парламенте.
6 ноября кабинет министров премьера Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии, утвердил свою отставку. Чешское правительство подало в отставку после завершения учредительного заседания палаты депутатов парламента Чехии.
Бывший депутат Европарламента, возможный новый глава чешского МИДа Филип Турек в ноябре заявил, что с приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку. По его словам, кардинальных изменений в политике Чехии в отношении России не планируется, но будет «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве и предполагается осторожный подход, основанный на учете интересов».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg