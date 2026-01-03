Посольство России выразило протест из-за праздника в Вене в честь Бандеры

Посольство России выразило протест МИД Австрии из-за праздника в Вене в честь Бандеры. Там назвали произошедшее провокацией и отметили, что само мероприятие вызывает «глубокое отвращение»

Посольство России направило протест в МИД Австрии из-за празднования 1 января в Вене дня рождения националиста Степана Бандеры. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Там подчеркнули, что «ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских радикалов». В посольстве считают, что подобные действия являются «прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали».

«В связи с произошедшим посольство России в Австрии официально выразило протест Министерству иностранных дел Австрии, подчеркнув недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений. Решительно осуждаем проведение даже столь маргинальной акции при фактическом попустительстве местных властей», — говорится в публикации.

Мероприятия в честь дня рождения Бандеры традиционно проводят в украинских городах каждый год, но во время военных действий, в частности 1 января 2023-го, в подавляющем большинстве городов празднования как такового не было.

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН; в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА; также запрещена в России). В январе 2024-го Минюст России внес УПА и ОУН в «перечень нацистских организаций» и признал «нацистскими» их атрибутику и символику.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в декабре 2025-го заявил, что Москве должен быть компенсирован ущерб, нанесенный «националистическим бандподпольем» Украины Советскому Союзу в 1940–1950-х годах, если Киев продолжит официально чтить таких исторических деятелей, как Степан Бандера или Роман Шухевич. Такой пункт может быть включен в итоговые документы по завершении спецоперации, считает он.