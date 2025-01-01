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Во Львове прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры

На факельное шествие вышли сотни человек, перед этим они возложили цветы к памятнику Степану Бандере

Во Львове прошло факельное шествие, приуроченное к 116-й годовщине со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения, Степана Бандеры, сообщают УНИАН и Focus со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Участники шествия прошли по центральным улицам города с украинскими флагами и скандировали лозунги, перед этим они возложили цветы у памятника Бандеры на площади Кропивницкого. Шествие собрало сотни людей.

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Мероприятия в честь дня рождения Бандеры традиционно проводят в украинских городах каждый год, но во время военных действий, в частности, 1 января 2023-го, в подавляющем большинстве городов празднования как такового не было, писало издание «Апостроф».

Степан Бандера — один из лидеров Организации украинских националистов (в России запрещена), а также один из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА; также запрещена в России). В январе 2024-го Минюст России внес УПА и ОУН в «перечень нацистских организаций» и признал «нацистской» их атрибутику и символику.

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Львов Степан Бандера шествие факельный марш националист
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