WSJ назвала последствия для экономики Украины из-за «осады» Одессы

Одесса оказалась в «осаде» из-за ударов по ее энергетической системе, пишет WSJ. Если это приведет к сбоям в экспорте украинского зерна, то Украина может столкнуться с крахом сельскохозяйственной экономики, говорится в статье

Одесса оказалась практически в «осаде», из-за этого экономике Украины потенциально может грозить крах, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Одесса долгое время играла важнейшую для Киева роль в условиях военного конфликта, поскольку являлась «главным центром экспорта украинского зерна и жизненно важным экономическим узлом страны», говорится в статье. Однако город оказался особенно уязвим для российских атак на свою энергосистему, так как производит мало собственной электроэнергии, полагаясь вместо этого на импорт.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, около 90% сельскохозяйственной продукции страны экспортируется морским путем. По оценкам ведомства, за 11 месяцев 2025 года шесть портов Одесской области обработали около 76 млн тонн грузов. Украина научилась защищать эту торговлю, используя военно-морские беспилотники, сказано в публикации.

В течение декабря российские удары были сосредоточены на Одессе, пишет газета. С 1 января жители города на несколько дней остались без света, отопления и водоснабжения, при этом температура была около нуля градусов. «В результате один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся городов Украины оказался в своего рода осаде», отмечает издание.

Если процесс экспорта украинского зерна будет нарушен, то покупатели могут начать искать более стабильные поставки в других местах, говорится в статье. Это потенциально приведет к снижению цен внутри страны и сокращению средств фермеров на удобрения и топливо, пишет газета. В долгосрочной перспективе общий объем производства может сократиться, что надолго подорвет сельскохозяйственную экономику Украины.

1 января вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Одесской области в результате удара повреждения получила портовая инфраструктура. По его словам, повреждены объекты в портах Измаил и Одесса.

В новогоднюю ночь в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

До этого, 31 декабря, глава Одесской военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в городе прозвучали взрывы. После этого у части города возникли проблемы со светом, отоплением и водой, добавил он.

Минобороны России всегда подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке ведомство отчиталось, что удары были нанесены по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.