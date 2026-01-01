Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила
В Одесской области в результате удара повреждения получила портовая инфраструктура, заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в телеграм-канале. По его словам, повреждены объекты в портах Измаил и Одесса.
Так, в порту Измаил повреждения получили портовые причалы и оборудование. В порту Одессы — портовое оборудование, техника и отдельные объекты инфраструктуры. Порты продолжают работу, отметил Кулеба.
Ночью в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке ведомство отчиталось об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах