 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила

Кулеба: в портах Одессы и Измаила повреждены объекты инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Одесской области в результате удара повреждения получила портовая инфраструктура, заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в телеграм-канале. По его словам, повреждены объекты в портах Измаил и Одесса.

Так, в порту Измаил повреждения получили портовые причалы и оборудование. В порту Одессы — портовое оборудование, техника и отдельные объекты инфраструктуры. Порты продолжают работу, отметил Кулеба.

Российские военные сбили украинский Су-27
Политика
Украинский истребитель Су-27

Ночью в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке ведомство отчиталось об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Одесса порт повреждения
Материалы по теме
На одном из энергообъектов в Одесской области возник пожар
Политика
Власти Одессы сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов
Политика
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области Политика, 15:17
МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной Общество, 15:11
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина Политика, 15:10
Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила Общество, 14:45
Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины Общество, 14:20
На Кубани десятки тысяч человек остались без света на Новый год Общество, 14:18
На чем ездил Дед Мороз: от ЗИС-110Б до 800-сильного Dodge Авто, 14:16
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Херсонской области объявили два дня траура из-за атаки дронов Общество, 13:48
В Амстердаме в новогоднюю ночь произошел пожар в церкви XIX века Общество, 13:23
Как снизить риск инсульта после микроинсультаПодписка на РБК, 13:19
«Похороны» Duolingo и коллаборация с моделью OnlyFans: PR-провалы-2025Подписка на РБК, 12:46
В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк Политика, 12:45
В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов Общество, 12:31
Российские военные сбили украинский Су-27 Политика, 12:26