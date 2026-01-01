Власти заявили о повреждении инфраструктуры в портах Одессы и Измаила

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Одесской области в результате удара повреждения получила портовая инфраструктура, заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в телеграм-канале. По его словам, повреждены объекты в портах Измаил и Одесса.

Так, в порту Измаил повреждения получили портовые причалы и оборудование. В порту Одессы — портовое оборудование, техника и отдельные объекты инфраструктуры. Порты продолжают работу, отметил Кулеба.

Ночью в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщал о пожаре на объекте инфраструктуры в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ежедневной сводке ведомство отчиталось об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики и пунктам временной дислокации украинских сил.