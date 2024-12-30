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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры с флагом России в Новооленовке в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры с флагом России в Новооленовке в ДНР
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Минобороны России сообщило о взятии подразделениями группировки войск «Центр» села Новооленовка в ДНР 30 декабря 2024 года.

На кадрах видно, как российские военные водрузили флаг России в населенном пункте. Съемка велась с беспилотника.

Село находится рядом с населенными пунктами Украинка и Новоелизаветовка в Покровском районе. Город Покровск является важнейшим узлом снабжения подразделений вооруженных сил Украины в регионе.

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Военная операция на Украине ДНР Минобороны
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