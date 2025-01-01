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Военная операция на Украине ,  
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Сырский сообщил о приезде на курское направление

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Военная операция на Украине
Главнокомандующий ВСУ приехал на курское направление и наградил военных. ВСУ вторглись в Курскую область в августе. Российские власти указывали, что смысла в операции для Украины нет и украинские военные будут оттуда выбиты
Александр Сырский во время работы на курском направлении
Александр Сырский во время работы на курском направлении (Фото: osirskiy / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал на курское направление. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он указал, что провел награждение военных. Также Сырский назвал смыслом боев в Курской области «удержание группировки сил» российских военных.

Сырский уже приезжал к военным, которые вторглись в Курскую область, — это было в октябре 2024 года. Тогда он приезжал на командные пункты бригад ВСУ, которые действовали в Сумской и Курской областях. «Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов», — сообщал Сырский.

Le Temps назвала «тактической ошибкой» вторжение ВСУ в Курскую область
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Позже Минобороны России неоднократно сообщало об освобождении захваченных украинскими военными населенных пунктов. Украинский президент Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны».

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские силы в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от сил ВСУ. Для украинских военных, по словам Путина, там нет смысла держаться. «Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет. Но мы совершенно точно их выбьем», — пообещал он. Также он говорил, что в Курской области все будет восстановлено — и дорожные сети, и коммунальная инфраструктура, и объекты социального назначения, школы, детские сады, жилье.

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