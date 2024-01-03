Аргентина предложила Британии вернуть Фолкленды

Буэнос-Айрес предложил Лондону вернуться к вопросу Фолклендских островов, подчеркнув, что считает их оккупированными. Президент Милей допускал повторение схемы с передачей Гонконга, но Британия отказывается

Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Аргентина готова к возобновлению переговоров с Великобританией для того, чтобы как можно скорее найти мирное решения спора вокруг Фолклендских островов. Об этом сообщил аргентинский МИД.

Ведомство подчеркнуло, что считает острова незаконно оккупированными Великобританией с 1833 года, и напомнило, что все аргентинские правительства продолжали настаивать на своем суверенитете над этой территорией. Позицию Буэнос-Айреса поддерживали спецкомитет Генассамблеи ООН, Организация американских государств (ОАГ) и другие влиятельные стороны.

«Конституция устанавливает, что восстановление нашего суверенитета над указанными территориями в соответствии с международным правом и с уважением к образу жизни их жителей представляет собой постоянную и неотъемлемую цель аргентинского народа», — отметили в аргентинском МИДе.

Новый аргентинский президент Хавьер Милей, занявший этот пост в середине декабря прошлого года, во время избирательной кампании не раз касался вопроса Фолклендских островов. Он подчеркивал неоспоримость суверенитета страны над ними и необходимость изучить варианты их возвращения, при том, что «вариант войны не является решением».

«У нас была война, которую мы проиграли, и теперь мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — пояснял Милей.

В интервью La Nacion он предложил план возвращения Фолклендов по аналогии с передачей Гонконга, который был возвращен Великобританией Китаю в 1997 году.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Власти Великобритании отвергли предложения Милея. В канцелярии британского премьера напомнили, что вопрос принадлежности островов «некоторое время назад был окончательно решен», а Лондон продолжит «активно защищать право жителей Фолклендских островов на самоопределение».

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Они находятся приблизительно в 1,2 тыс. км от Великобритании и 500 км от материковой части Аргентины. В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их, война продлилась почти три месяца, победу одержала Великобритания. В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Прошлой весной Аргентина денонсировала соглашение Форадори-Данкан, которое касалось вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов. В его рамках предусматривалось создание механизма диалога между двумя странами для экономического развития Фолклендских островов. Британский МИД в ответ повторил, что продолжает считать острова своей территорией.

Милей после прихода к власти сменил две трети командного состава аргентинской армии: 22 старших генерала отправились в отставку.