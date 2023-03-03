Глава МИД Британии ответил на выход Аргентины из договора по Фолклендам

Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат Великобритании. Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ на денонсацию договора по островам со стороны аргентинского МИД.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро уведомил Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе островов. Соглашение предусматривало создание механизма диалога между Аргентиной и Великобританией и улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

«Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — заявил Клеверли.

Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Они почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война, в которой победила Британия.

В 2013 году на островах прошел референдум, большинство жителей высказались за сохранение острова под британской короной. Аргентина не признала результаты референдума.