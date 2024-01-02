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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

Минобороны: военные нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах
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Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удару подверглись предприятия, выполнявшие заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту оружия и военной техники, а также места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами.

Ранее власти Киева сообщали о взрывах.

В Киеве, Харьковской области и Кропивницком прозвучали взрывы
Политика

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