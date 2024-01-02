Минобороны: военные нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удару подверглись предприятия, выполнявшие заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту оружия и военной техники, а также места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами.

Ранее власти Киева сообщали о взрывах.

Материал дополняется

