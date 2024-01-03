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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов

Гладков: утром Белгород дважды обстреляли, ситуация остается напряженной
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация в Белгороде после утренних обстрелов продолжает оставаться напряженной, сообщил Гладков. Он отметил, что в больницах остаются свыше 70 человек после обстрелов, которым регион подвергся за последние несколько суток
Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС
Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

Утром 3 января Белгород дважды подвергся обстрелам со стороны Украины, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем», — заявил он.

Также Гладков сообщил, что из 11 человек, раненых накануне в результате обстрелов, восемь были отпущены домой, еще трое остаются в стационарах. «После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них — в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается», — добавил глава региона.

Вместе с этим Гладков ответил на просьбы жителей запустить СМС-сообщения во время обстрелов. «Напомню, что невозможно СМС-сообщения отправить всем пользователям одновременно. То есть это действия, которые происходят последовательно. К сожалению, технические возможности не такие», — рассказал он, призвав жителей загружать приложение МЧС России на мобильные устройства.

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После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Москва также созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон. В ООН призвали обе стороны к деэскалации.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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