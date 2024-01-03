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Военная операция на Украине ,  
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Экс-замминистра Тука обвинил украинские СМИ в потворстве уклонистам

Экс-замминистра Тука: украинские СМИ потворствуют уклонистам, люди расслабились
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские СМИ не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

«Меня очень раздражает, что наши (украинские. - РБК) СМИ <...> процентов 90—95 внимания в вопросе мобилизации выделяют не необходимости пополнения личного состава, <...>, а пытаются обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию», — посетовал Тука.

По его словам, в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика властей на более ранних этапах конфликта. Экс-замминистра также заявил, что граждане Украины «расслабили булки» из-за заявлений пропаганды о «скорой победе Киева». «Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну», — призвал Тука.

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Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Затем военное положение и всеобщую мобилизацию неоднократно продлевали, в последний раз — до 14 февраля 2024 года.

25 декабря правительство Украины внесло в Раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, исключение категории ограниченной годности к военной службе и другие меры; в пояснительной записке говорилось, что он нужен для «должного укомплектования боевых подразделений» в конфликте с Россией.

Документ вызвал скандал и будет изменен и доработан — и только после этого его вынесут на голосование, заявил 31 декабря глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что военные предложили дополнительно мобилизовать 450–500 тыс. человек.

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Спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко в начале декабря рассказал, что в среднем на границе ежедневно задерживают 20–25 уклонистов. Одни украинцы пытаются выехать из страны незаконно, используя поддельные документы или предлагая взятки пограничникам, другие бегут через границы, сообщил он. По словам Демченко, по сравнению с 2022 годом таких уклонистов стало меньше — тогда могли задерживать 80–90 человек за сутки.

Теги
Украина мобилизация уклонисты Военная операция на Украине
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