Гладков сообщил об уничтожении нескольких целей на подлете к Белгороду

Несколько воздушных целей были сбиты на подлете к Белгороду, сообщил Гладков. Накануне в результате атак со стороны ВСУ погиб один человек, еще 11 получили ранения

Система ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет», — написал он.

Корреспондент SHOT сообщил о работе сирен в Белгороде в 5:42 ночи. «Предварительно, над областью работает система ПВО. Власти просят оставаться дома и не подходить к окнам», — говорилось в сообщении телеграм-канала.

Накануне воздушная тревога в Белгороде объявлялась четыре раза. В результате обстрелов со стороны Украине погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщал Гладков. В Минобороны уточняли, что ВСУ атаковали регион с применением ракет РСЗО «Ольха» и ОТРК «Точка-У».

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом.