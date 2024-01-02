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Новый год 2024 ,  
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Маск назвал 2024 год более безумным, чем предыдущие

Илон Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие
Сюжет
Новый год 2024
Пользователь X поинтересовался у Маска, чего ждать «после четырех лет безумия». Газета Financial Times прогнозировала, что соцсеть обанкротится в 2024 году
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

Наступивший 2024 год будет «еще более безумным», чем предыдущие, считает бизнесмен Илон Маск. Так он отреагировал на пост пользователя X (бывшая Twitter, переименована после покупки бизнесменом), который поинтересовался, чего стоит ждать «после четырех лет безумия».

Затем Маск опубликовал еще один пост, в котором написал «LFG 2024» (условно можно перевести как «Поехали, 2024-й») и сопроводил надпись эмодзи в виде ракеты.

Сообщение Маска о «самом безумном годе» было написано на фоне предстоящих в США выборов президента, отмечает Investing. Издание Politico ранее назвало 2024 год «самым серьезным испытанием» для демократии, и не только в Соединенных Штатах. В этом году президентские и парламентские выборы ожидаются более чем в 60 странах, результаты голосования могут привести к «потрясению политических институтов и усилению геополитической напряженности».

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В минувшем ноябре Маск говорил, что не стал бы голосовать за действующего президента США Джо Байдена. Ранее бизнесмен упрекал его в предвзятости. На вопрос о том, готов ли он поддержать кандидатуру бывшего главы государства Дональда Трампа, Маск ответил, что это «сложный выбор».

В конце декабря газета Financial Times опубликовала прогнозы на 2024 год. Авторы, среди прочего, ожидают, что X обанкротится. Журналисты отметили, что рекламодатели отказываются от размещения в соцсети, а попытки создать новые источники дохода терпят неудачу.

Маск занимает первое место в индексе миллиардеров Bloomberg, агентство оценивает его состояние в $229 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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