Минобороны сообщило об уничтожении бронеавтомобиля ВСУ FPV-дроном

Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на купянском направлении, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобороны России.

«Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей», — рассказал агентству оператор FPV-дрона.

В Минобороны отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации стали незаменимы. Также в министерстве сообщили об уничтожении на купянском направлении группы пехоты ВСУ при помощи артиллерийских установок «Акация». Отмечается, что противник был обнаружен с помощью БПЛА.

Ранее в январе президент Владимир Путин говорил, что российским военным на передовой нужно больше дронов и средств подавления беспилотников ВСУ. «Я знаю наверняка, чего не хватает «на передке». И хотелось бы больше всего современного — дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — отметил глава государства.

В декабре Путин заявлял, что российским предприятиям нужно увеличить выпуск беспилотников различных типов, наращивать серийное производство дронов — от тяжелых ударных до сверхмалых. Весной глава государства допускал, что в ближайшее время инвестиции в область создания беспилотников могут составить вместе с государственными вложениями 1 трлн руб.