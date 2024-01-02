Минобороны сообщило об уничтожении взвода танков Leopard в Донбассе

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Российские военные уничтожили несколько танков Leopard Вооруженных сил Украины на сватовском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, украинские военные в районе села Терны в Донбассе готовились к атаке на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках Leopard-2.

«Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Немецкие танки Leopard Киев начал получать от Германии и других стран в 2023 году. В ноябре Германия и Дания передали Украине партию из 25 Leopard 1A5. 30 ноября того же года Минобороны России сообщило об уничтожении первого танка Leopard 1A5 в боях на купянском направлении.