Вице-адмиралу Соколову вручили штандарт командующего Черноморским флотом
В штабе Черноморского флота в Севастополе прошла церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову.
«Сегодня в штабе Черноморского флота под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Во время церемонии был зачитан указ президента Владимира Путина от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов назначен на эту должность.
«Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота», — сказал Соколов (цитата по «РИА Новости»).
Соколов 19 августа на сборе с молодыми офицерами сообщил о назначении исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом приказом министра обороны Сергея Шойгу от 10 августа. С 2020 года он руководил Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова, до этого (с 2013 года) был заместителем командующего Северным флотом. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденов Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».
Причины отставки Осипова официально не называли. Адмирал командовал флотом с мая 2019 года. До этого он был заместителем начальника Генштаба, еще раньше — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и командующим Каспийской флотилией. Осипов награжден орденом «За морские заслуги».
В апреле в Черном море затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». В Минобороны объяснили, что на корабле произошел пожар, сдетонировал боезапас — в результате корпус крейсера был поврежден, и при буксировке в порт он потерял равновесие во время шторма. Тогда ведомство сообщало, что погиб один член экипажа «Москвы» — старший мичман Иван Вахрушев, 27 человек пропали без вести, 396 эвакуировали.
31 июля, в День ВМФ России, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару — по данным флота, для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших, обвинив в ударе «укронацистов». СК завел уголовное дело о покушении на убийство.