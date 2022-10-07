Вице-адмиралу Соколову вручили штандарт командующего Черноморским флотом

О назначении на должность врио командующего Черноморским флотом Соколов сообщил в августе 2022 года. Указ президента Владимира Путина о назначении Соколова датирован 14 сентября

Виктор Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В штабе Черноморского флота в Севастополе прошла церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову.

«Сегодня в штабе Черноморского флота под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Во время церемонии был зачитан указ президента Владимира Путина от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов назначен на эту должность.

«Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота», — сказал Соколов (цитата по «РИА Новости»).

Соколов 19 августа на сборе с молодыми офицерами сообщил о назначении исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом приказом министра обороны Сергея Шойгу от 10 августа. С 2020 года он руководил Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова, до этого (с 2013 года) был заместителем командующего Северным флотом. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденов Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

Причины отставки Осипова официально не называли. Адмирал командовал флотом с мая 2019 года. До этого он был заместителем начальника Генштаба, еще раньше — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и командующим Каспийской флотилией. Осипов награжден орденом «За морские заслуги».

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