Вице-адмиралу Соколову вручили штандарт командующего Черноморским флотом

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 16:10
Лукашенко подарит Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала» Политика, 16:18
Все в одном: почему скоро вы будете продвигаться только на маркетплейсах Pro, 16:13
Путин посмертно наградил орденом Мужества зампреда херсонской ВГА Политика, 16:09
Маск назвал себя «фанатом Украины, но не Третьей мировой войны» Политика, 16:06
В России сообщили о дефиците препарата для лечения детского лейкоза Общество, 16:05
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
«Сбер» объяснил сбой в работе онлайн-банка для клиентов за рубежом Общество, 15:51
Жителя Нидерландов задержали по подозрению в поставках микросхем в Россию Общество, 15:48
Путин назвал события на Украине трагическими Политика, 15:44
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни Политика, 15:41
Минобороны сообщило об ударе по цехам завода в Шепетовке Политика, 15:40
Как компании выстраивать репутацию в онлайне Pro, 15:40
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 15:38
Военная операция на Украине ,  

Вице-адмиралу Соколову вручили штандарт командующего Черноморским флотом

О назначении на должность врио командующего Черноморским флотом Соколов сообщил в августе 2022 года. Указ президента Владимира Путина о назначении Соколова датирован 14 сентября
Виктор Соколов
Виктор Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В штабе Черноморского флота в Севастополе прошла церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову.

«Сегодня в штабе Черноморского флота под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова прошла торжественная церемония передачи штандарта командующего Черноморским флотом назначенному на эту должность вице-адмиралу Виктору Соколову», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Во время церемонии был зачитан указ президента Владимира Путина от 14 сентября номер 638 о том, что адмирал Игорь Осипов освобожден от должности командующего Черноморским флотом, а вице-адмирал Виктор Соколов назначен на эту должность.

«Горжусь назначением на славный, старейший флот Военно-морского флота России. Обязуюсь, клянусь приложить все свои знания, опыт, силы на повышение боевой готовности сил Черноморского флота», — сказал Соколов (цитата по «РИА Новости»).

Соколов 19 августа на сборе с молодыми офицерами сообщил о назначении исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом приказом министра обороны Сергея Шойгу от 10 августа. С 2020 года он руководил Военно-морской академией им. Н.Г. Кузнецова, до этого (с 2013 года) был заместителем командующего Северным флотом. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденов Нахимова, «За военные заслуги» и «За морские заслуги».

Причины отставки Осипова официально не называли. Адмирал командовал флотом с мая 2019 года. До этого он был заместителем начальника Генштаба, еще раньше — первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и командующим Каспийской флотилией. Осипов награжден орденом «За морские заслуги».

Читайте на РБК Pro
Pro
Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику
Статьи
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Chris Ratcliffe / Getty Images Восемь привычек, которые помогут мыслить критически
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Все в одном: почему скоро вы будете продвигаться только на маркетплейсах
Статьи

В апреле в Черном море затонул флагман Черноморского флота — крейсер «Москва». В Минобороны объяснили, что на корабле произошел пожар, сдетонировал боезапас — в результате корпус крейсера был поврежден, и при буксировке в порт он потерял равновесие во время шторма. Тогда ведомство сообщало, что погиб один член экипажа «Москвы» — старший мичман Иван Вахрушев, 27 человек пропали без вести, 396 эвакуировали.

31 июля, в День ВМФ России, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся удару — по данным флота, для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о шести пострадавших, обвинив в ударе «укронацистов». СК завел уголовное дело о покушении на убийство.
 

Теги
Черноморский флот командующий Севастополь
Материалы по теме
Черноморский флот возглавил глава Военно-морской академии
Политика
Черноморский флот назвал сплетнями данные о назначении нового главкома
Политика
Черноморский флот сообщил подробности удара по штабу в Севастополе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter