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Ракетный удар под Краматорском попал в эфир французского ТВ

Ракетный удар под Краматорском попал в эфир французского телеканала TMC

Ракетный удар под Краматорском попал в эфир французского ТВ
Video

Обстрел Краматорского района в ДНР попал в эфир французского телеканала TMC. Журналист Пол Гаснье собирался выйти в прямой эфир, когда позади него раздался мощный взрыв.

По данным телеканала, в состав съемочной группы входили еще два человека. После взрыва корреспондент, уже оказавшись в безопасном месте, вышел в эфир программы Quotdien и рассказал (цитата по Gala): «Мы включили камеру, мы были готовы начать программу, и тут позади нас произошел очень сильный взрыв. Нас повалило на землю. <...> Вокруг нас бились окна, мы были на земле, но с нами все в порядке, мы укрылись в небольшой церкви чуть поодаль, в другом районе». В студии TMC присутствовали ведущий телепередачи Янн Барт и гости, включая министра экономики Франции Брюно Ле Мэра.

SHOT и «Московский комсомолец» предположили, что на видео попал момент прилета российских ракет по объекту ВСУ в Дружковке вечером 2 января. Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале сообщал о двух ракетных ударах и двух раненых в самой Дружковке и селе Яковлевка.

Теги
Краматорск Франция ДНР
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