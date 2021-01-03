Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США

Кива заявил, что главный санитарный врач страны Ляшко — «аферист», который хочет «выслужиться перед американским посольством». Ранее Ляшко исключил регистрацию российской вакцины на Украине

Фото: МИД Венгрии / РИА Новости

Отказ главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» является желанием «выслужиться» перед Вашингтоном. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в Facebook.

Ранее 2 января Ляшко сообщил, что вся информация о возможной регистрации в стране российского препарата не соответствует действительности, и Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.

В ответ на эти слова Кива назвал Ляшко и председателя парламентского комитета Рады Украины по вопросам здоровья Михаила Радуцкого «аферистами», которые в начале 2020 года продавали медицинские маски из госрезерва за границу.

«Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней», — написал Кива.