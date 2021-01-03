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Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США

Кива заявил, что главный санитарный врач страны Ляшко — «аферист», который хочет «выслужиться перед американским посольством». Ранее Ляшко исключил регистрацию российской вакцины на Украине
Фото: МИД Венгрии / РИА Новости
Фото: МИД Венгрии / РИА Новости

Отказ главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» является желанием «выслужиться» перед Вашингтоном. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в Facebook.

Ранее 2 января Ляшко сообщил, что вся информация о возможной регистрации в стране российского препарата не соответствует действительности, и Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.

В ответ на эти слова Кива назвал Ляшко и председателя парламентского комитета Рады Украины по вопросам здоровья Михаила Радуцкого «аферистами», которые в начале 2020 года продавали медицинские маски из госрезерва за границу.

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Общество
Фото:Калижан Оспанов / XinHua / Global Look Press

«Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней», — написал Кива.

Депутат добавил, что подобные действия являются саботажем и предательством, за которые Ляшко и Радуцкий получат «хороший откат» при заключении контракта на поставку других вакцин.

2 января харьковская фармкомпания «Биолек» сообщила, что договорилась с российскими разработчиками «Спутника V» на производство препарата на своей базе и подала заявку на ускоренную регистрацию вакцины на Украине.

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В Минздраве Украины исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»
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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

После этого Ляшко исключил возможность одобрения вакцины. «Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», — заявил он. Вместе с тем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что вопросы поставки вакцин от COVID-19 должны быть вне политики. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что российская сторона готова предоставить Украине технологии для производства препарата, а также начать на территории соседней страны испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от англо-шведской компании Astrazeneca.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл «Спутник V» «гибридным оружием» Москвы против Киева. По его словам, Украина получит препараты от коронавируса через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой бедные страны должны получить 2 млн доз недорогих вакцин. При этом в декабре сообщалось, что эта программа ВОЗ находится под угрозой срыва из-за проблем с контрактами и недоступности вакцин.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Украина Россия США
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