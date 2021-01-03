Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США
Отказ главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» является желанием «выслужиться» перед Вашингтоном. Об этом заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в Facebook.
Ранее 2 января Ляшко сообщил, что вся информация о возможной регистрации в стране российского препарата не соответствует действительности, и Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.
В ответ на эти слова Кива назвал Ляшко и председателя парламентского комитета Рады Украины по вопросам здоровья Михаила Радуцкого «аферистами», которые в начале 2020 года продавали медицинские маски из госрезерва за границу.
«Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность, как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны это сделать будет намного сложней», — написал Кива.