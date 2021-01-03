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Политика ,  
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Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»

Если в Германию не будет поступать недорогой российский газ, это грозит экономическим коллапсом из-за энергетического дефицита, считает член бундестага Гердт. ФРГ в этом году должна остановить три АЭС
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» грозит Германии серьезным кризисом из-за дефицита электроэнергии. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу «360».

Как объяснил парламентарий, в течение 2021 года ФРГ должна вывести из эксплуатации три атомных электростанции на фоне так называемой «зеленой истерии».

«Это серьезная проблема для Германии. Очень серьезная. Так под угрозу попадает энергетическая безопасность страны. У нас энергетическая корзина будет на 30% не обеспечена», — сказал Гердт.

Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В связи с этим вопрос завершения «Северного потока-2», по которому российский газ должен прийти в Германию, стоит еще более остро. «Отказ от «Северного потока-2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток-2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?», — объяснил депутат.

Он отметил, что энергетический дефицит может привести к экономическому коллапсу в ФРГ: после закрытия АЭС энергия в стране станет дороже, если Германия не обеспечит надежные поставки природного газа из России.

Газопровод общей протяженностью почти 2,5 тыс. км должны был быть достроен до конца 2019 года, однако этому помешали экономические санкции США, которые называют «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы. При этом российские и европейские власти неоднократно называли позицию Вашингтона недобросовестной конкуренцией с целью навязать ЕС свой более дорогой сжиженный газ.

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Санкционная политика США в отношении газопровода продолжилась и в 2020, и в 2021 году. С 1 января в силу вступили новый ограничения в отношении компаний, которые будут сертифицировать «Северный поток-2». В связи с этим норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась продолжать проверку проекта на соответствие и свернула все работы.

При этом в Германии намерены защищать строительство трубы. «Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады», — заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Автор
Михаил Котляр
Северный поток-2 Германия Россия газопровод
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