Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от «Северного потока-2»

Если в Германию не будет поступать недорогой российский газ, это грозит экономическим коллапсом из-за энергетического дефицита, считает член бундестага Гердт. ФРГ в этом году должна остановить три АЭС

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» грозит Германии серьезным кризисом из-за дефицита электроэнергии. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу «360».

Как объяснил парламентарий, в течение 2021 года ФРГ должна вывести из эксплуатации три атомных электростанции на фоне так называемой «зеленой истерии».

«Это серьезная проблема для Германии. Очень серьезная. Так под угрозу попадает энергетическая безопасность страны. У нас энергетическая корзина будет на 30% не обеспечена», — сказал Гердт.

В связи с этим вопрос завершения «Северного потока-2», по которому российский газ должен прийти в Германию, стоит еще более остро. «Отказ от «Северного потока-2» — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток-2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?», — объяснил депутат.