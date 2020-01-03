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Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95»
Речь идет о 4,880 млн грн роялти от использования торговой марки основанной президентом Украины студии «Квартал 95». Зеленский вышел из бизнеса в мае прошлого года, передав свою часть партнерам
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году задекларировал 4,880 млн грн (по нынешнему курсу более $206 тыс.) роялти от использования торговой марки основанной им студии «Квартал 95», а также 104 тыс. грн ($4,3 тыс.) в качестве компенсации за использование торговой марки студии. Декларация опубликована на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Отмечается, что Зеленский получил роялти и компенсацию 27 декабря 2019 года.

В мае прошлого года совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что Зеленский не будет получать зарплату в студии «Квартал 95», пока в течение пяти лет занимает должность главы государства. При этом уточнялось, что он будет получать роялти за продукты, созданные компанией за 15 лет. Тогда же стало известно, что Зеленский вышел из бизнеса и передал свою долю в студии своим деловым партнерам.

Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату
Политика

20 мая Зеленский вступил в должность президента Украины, тогда же по итогам 2018 года бывший шоумен задекларировал 9,7 млн грн (около $370 тыс.) доходов. Согласно документам ему принадлежат дом (353 кв. м) в селе Иванковичи под Киевом, участок земли (1,2 тыс. кв. м), квартира в Киеве (131 кв. м) и еще несколько объектов недвижимости. В собственности у Зеленского и его жены Елены автомобили Land Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S500, у президента на момент подачи декларации было $190 тыс. и €105 тыс. наличными.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Украина, декларации
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