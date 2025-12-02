 Перейти к основному контенту
Euractiv узнал об обысках в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (European External Action Service; EEAS), Колледже Европы в городе Брюгге и частных домах, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия связаны с расследованием предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Рейды прошли ранним утром по всей Бельгии, пишет Euractiv. Полиция изъяла документы и задержала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках и коррупции. Факт обыска в штаб-квартире EEAS порталу подтвердил сотрудник ведомства. Со слов очевидца Euractiv пишет, что в здание в 7:30 утра пришли «около десяти сотрудников в штатском».

По словам собеседников портала, знакомых с деталями дела, поводом для расследования стала информация о незаконном использовании EEAS и Колледжем Европы средств ЕС в 2021 и 2022 годах. Euractiv отмечает, что пост ректора учебного заведения с сентября 2020 года занимает Федерика Могерини, которая ранее возглавляла Европейскую службу внешних связей.

Материал дополняется

Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 13:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 13:58
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа Общество, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Тренер заявил, что пока рано праздновать допуск лыжников на турниры FIS Спорт, 13:56
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики найма Образование, 13:55
Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля Финансы, 13:53
Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково Политика, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск Политика, 13:45
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора
РАДИО
 Финансы, 13:43
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Валюта Индии рекордно упала, курс доллара впервые превысил 90 рупий Инвестиции, 13:31
Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов Общество, 13:30
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от турниров Спорт, 13:30
ИИ-агенты смогли взломать смарт-контракты на миллионы долларов Крипто, 13:30