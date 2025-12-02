Euractiv узнал об обысках в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (European External Action Service; EEAS), Колледже Европы в городе Брюгге и частных домах, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. По информации издания, следственные действия связаны с расследованием предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Рейды прошли ранним утром по всей Бельгии, пишет Euractiv. Полиция изъяла документы и задержала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках и коррупции. Факт обыска в штаб-квартире EEAS порталу подтвердил сотрудник ведомства. Со слов очевидца Euractiv пишет, что в здание в 7:30 утра пришли «около десяти сотрудников в штатском».

По словам собеседников портала, знакомых с деталями дела, поводом для расследования стала информация о незаконном использовании EEAS и Колледжем Европы средств ЕС в 2021 и 2022 годах. Euractiv отмечает, что пост ректора учебного заведения с сентября 2020 года занимает Федерика Могерини, которая ранее возглавляла Европейскую службу внешних связей.

