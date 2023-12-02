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Палестино-израильский конфликт ,  
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Белый дом выступил против сокращения территории сектора Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США выступают за сохранение сектора Газа за Палестиной и против уменьшения ее территории, заявили в Белом доме. Ранее израильский телеканал Kan сообщил о планах Израиля создать в глубину региона «буферную зону»
Разрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа (Фото: Alexander Ermochenko \ Reuters)

США не поддерживают идею сокращения территории сектора Газа, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, передает The Times of Israel.

«Мы не поддерживаем какое-либо сокращение географических границ Газы. Газа должна оставаться палестинской территорией и не может быть уменьшена», — сказал он.

Издание отмечает, что Кирби сделал свое заявление после публикации израильской телекомпанией Kan сообщения, согласно которому премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о планах создать буферную зону безопасности «в глубину» сектора Газа. Блинкен посетил Израиль 30 ноября.

В секторе Газа погибли 109 человек после окончания временного перемирия
Политика
Фото:Fadi Shana / Reuters

Накануне, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после длившегося неделю перемирия. Пока конфликт был приостановлен, стороны провели обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными. ХАМАС освободил около 90 человек, в том числе троих россиян, Израиль — более 180 заключенных из израильских тюрем. С обеих сторон в основном это были женщины и дети.

За время, прошедшее после окончания перемирия в секторе Газа, как сообщили в местном Минздраве, погибли почти 180 погибших, около 590 ранены. Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 200 объектам в регионе.

CNN со ссылкой на МИД Катара сообщал, что переговоры по возвращению к перемирию продолжаются, несмотря на возобновление огня в секторе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что такое развитие событий было бы целесообразно, а Россия продолжит работу по освобождению оставшихся в заложниках у ХАМАС своих граждан.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
сектор Газа Израиль ХАМАС Палестина Джон Кирби
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