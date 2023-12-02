Белый дом выступил против сокращения территории сектора Газа
США не поддерживают идею сокращения территории сектора Газа, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, передает The Times of Israel.
«Мы не поддерживаем какое-либо сокращение географических границ Газы. Газа должна оставаться палестинской территорией и не может быть уменьшена», — сказал он.
Издание отмечает, что Кирби сделал свое заявление после публикации израильской телекомпанией Kan сообщения, согласно которому премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал о планах создать буферную зону безопасности «в глубину» сектора Газа. Блинкен посетил Израиль 30 ноября.
Накануне, 1 декабря, Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа после длившегося неделю перемирия. Пока конфликт был приостановлен, стороны провели обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными. ХАМАС освободил около 90 человек, в том числе троих россиян, Израиль — более 180 заключенных из израильских тюрем. С обеих сторон в основном это были женщины и дети.
За время, прошедшее после окончания перемирия в секторе Газа, как сообщили в местном Минздраве, погибли почти 180 погибших, около 590 ранены. Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 200 объектам в регионе.
CNN со ссылкой на МИД Катара сообщал, что переговоры по возвращению к перемирию продолжаются, несмотря на возобновление огня в секторе. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что такое развитие событий было бы целесообразно, а Россия продолжит работу по освобождению оставшихся в заложниках у ХАМАС своих граждан.