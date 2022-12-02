Госдеп назвал условие корректировки потолка цен на нефть из России

То, как изменится в будущем потолок цен на российскую нефть, будет зависеть от военных действий на Украине — США рассчитывают этим механизмом подорвать финансирование российских сил, объяснили в Госдепе

Работники на крыше нефтяного резервуара (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Вводимый 5 декабря потолок цен на российскую нефть может корректироваться, если он не будет достигать своей цели — сокращения доходов России, идущих на финансирование военных действий на Украине. Об этом на пресс-брифинге заявила главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар.

Она пояснила, что у потолка цен «двойная цель». Первая — сократить финансирование боевых действий на Украине, вторая —«избежать мирового энергетического шока». По ее словам, уровень в $60 за барр. — это лучший вариант для достижения этих двух целей в ближайшей перспективе. «Нужно отметить, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким и если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — заметила она.

Бланшар отказалась уточнить, как именно будет работать механизм корректировки уровня ценового потолка, подчеркнув, что он был создан гибким именно по той причине, что США «не волнуют сам уровень потолка, а задачи, на которые он нацелен».

Согласия относительно потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель страны ЕС достигли днем 2 декабря. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в твиттере, что Таллин рассчитывал на более низкий уровень, однако $60 — «лучший компромисс, который мы могли получить сегодня». «Не секрет, что мы хотели, чтобы цена [на нефть] была ниже. По оценкам наших экспертов, цена в $30 — 40 нанесет России существенный ущерб», — заметила она. По словам Каллас, первый обзор механизма потолка цены на нефть будет представлен в середине января.

Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо накануне сообщил, что потолок цен на российскую нефть может при необходимости пересматриваться дважды в месяц.

«Мы не собираемся делать это каждую неделю, потому что хотим обеспечить определенную стабильность на рынке и не допустить волатильности. Но мы были бы открыты к тому, чтобы возвращаться к этому вопросу дважды в месяц», — сказал он.

Власти России ранее неоднократно заявляли, что Москва откажется от поставок нефти тем странам, которые будут использовать механизм потолка цен. «Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — говорил вице-премьер Александр Новак 21 ноября. Он предупредил, что политизация энергетики приведет к дефициту ресурсов и проблемам с энергоснабжением. По его мнению, введение потолка цен нарушит рыночные принципы и приведен к падению инвестиций и дефициту предложения нефти.