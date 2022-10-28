СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске

Следователи устанавливают, могли ли сотрудники Иркутского авиационного завода нарушить правила безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования Су-30

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Следствие проверяет версию, по которой пилоты истребителя Су-30, упавшего 23 октября на жилой двухэтажный дом в Иркутске, могли потерять сознание из-за неисправности бортовой системы кислородного оборудования. Об этом сообщает Следственный комитет.

Сейчас с сотрудниками Иркутского авиационного завода проводятся следственные действия. СК проверяет, не нарушили ли они правила безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования Су-30.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что экипаж мог потерять сознание из-за ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету — в них мог остаться азот. «Коммерсантъ» сообщал, что система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена в результате аварии, поэтому установить причины обморока пилотов будет сложно.

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В результате крушения оба пилота погибли. Здание, на которое рухнул самолет, загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома.

По данным СК, Су-30 выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. По факту происшествия завели дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ведомство ранее назвало среди основных версий аварии отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

Найденные на месте крушения прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец отправили для расшифровки в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Подмосковье.