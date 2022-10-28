Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в своем 1000-м матче в КХЛ Спорт, 22:05
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске Общество, 21:44
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Volkswagen определился со сроками продажи российских активов Бизнес, 21:30
Рудковская назвала 14-летнюю Жилину «новой Трусовой» Спорт, 21:25
Медведев предложил варианты ответа на заявления Польши об ущербе от СССР Политика, 21:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минюст признал иноагентом гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву Политика, 21:15
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
Минюст внес в реестр иноагентов сервис Bookmate Общество, 21:10
Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на $275 млн Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:56
Даниил Медведев назвал свою подачу залогом удачной игры на турнире в Вене Спорт, 20:49
Шохин объяснил идею «реприватизации» «постковидным синдромом профессоров» Экономика, 20:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске

СК: пилоты Су-30 в Иркутске могли потерять сознание из-за неисправности оборудования
Следователи устанавливают, могли ли сотрудники Иркутского авиационного завода нарушить правила безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования Су-30
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Следствие проверяет версию, по которой пилоты истребителя Су-30, упавшего 23 октября на жилой двухэтажный дом в Иркутске, могли потерять сознание из-за неисправности бортовой системы кислородного оборудования. Об этом сообщает Следственный комитет.

Сейчас с сотрудниками Иркутского авиационного завода проводятся следственные действия. СК проверяет, не нарушили ли они правила безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования Су-30.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писали, что экипаж мог потерять сознание из-за ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету — в них мог остаться азот. «Коммерсантъ» сообщал, что система обеспечения экипажа кислородом была полностью уничтожена в результате аварии, поэтому установить причины обморока пилотов будет сложно.

В результате крушения оба пилота погибли. Здание, на которое рухнул самолет, загорелось, но собственники не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома.

По данным СК, Су-30 выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. По факту происшествия завели дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ведомство ранее назвало среди основных версий аварии отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

Найденные на месте крушения прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец отправили для расшифровки в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Подмосковье.

Читайте на РБК Pro
Руководитель за рубежом: каковы правовые риски контроля над сотрудниками
Как удаленно оформить карту за рубежом и не стать жертвой мошенников
В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет Су-30 Иркутск истребитель
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Губернатор назвал имена погибших при крушении Су-30 в Иркутске летчиков
Общество
СК завел дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
Общество
Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter