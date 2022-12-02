Производитель NASAMS заявил о планах перебросить ЗРК на Украину с Ближнего Востока

В США заявили о планах перебросить NASAMS на Украину с Ближнего Востока

США рассчитывают перебросить несколько систем ПВО с Ближнего Востока на Украину, заявил в интервью изданию Politico глава компании Raytheon Technologies Грег Хейес (производит зенитные ракетные комплексы NASAMS).

«На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину», — сказал Хейес.

Соединенные Штаты хотят отправить на Украину эти ЗРК в течение трех — шести месяцев, а затем заменить эти системы на Ближнем Востоке новыми в течение двух лет, пояснил он.

Глава Raytheon отметил, что переправить NASAMS с Ближнего Востока на Украину быстрее, чем производить их в США, на что требуется два года.

Компания отказался назвать страны Ближнего Востока, которые могут поставить NASAMS. Согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), на которые ссылается издание, покупателями этих систем в регионе являются Оман и Катар. Оман заключил контракт с Raytheon в 2014 году с поставкой NASAMS в 2016-м. В 2019 году США согласились продать ЗРК Катару. Однако о каком количестве идет речь, не указывается.

Материал дополняется



