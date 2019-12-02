Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

Самолет сажали в густом тумане, погодные условия менялись каждые 10–15 минут. По словам членов экипажа, все прошло без рисков, а запас топлива позволял при необходимости сесть в другом месте

Владимир Путин (Фото: Владимир Агафонов / ТАСС)

Самолет президента Владимира Путина, прилетевший в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в сильном тумане, сообщили пилоты лайнера главы государства в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

«Погода менялась буквально каждые 10–15 минут», — рассказал пилот. По его словам, условия ухудшились прямо в процессе снижения, но экипаж был готов к такой ситуации: запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.

«В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500», — сообщил пилот. По словам экипажа, посадка прошла «без всякого риска для пассажира».

В аэропорту Бишкека Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стороны обсудили укрепление границы между Таджикистаном и Узбекистаном, работу с ООЕН по глобальной контртерорристической стратегии, а также внешнюю политику.