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Политика ,  
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Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
Самолет сажали в густом тумане, погодные условия менялись каждые 10–15 минут. По словам членов экипажа, все прошло без рисков, а запас топлива позволял при необходимости сесть в другом месте
Владимир Путин (Фото: Владимир Агафонов / ТАСС)

Самолет президента Владимира Путина, прилетевший в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в сильном тумане, сообщили пилоты лайнера главы государства в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

«Погода менялась буквально каждые 10–15 минут», — рассказал пилот. По его словам, условия ухудшились прямо в процессе снижения, но экипаж был готов к такой ситуации: запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.

«В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500», — сообщил пилот. По словам экипажа, посадка прошла «без всякого риска для пассажира».

В аэропорту Бишкека Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стороны обсудили укрепление границы между Таджикистаном и Узбекистаном, работу с ООЕН по глобальной контртерорристической стратегии, а также внешнюю политику.

Общество
Бывший пилот борта №1 рассказал о питании Путина во время полетов

В сентябре бывший пилот борта № 1 Владимир Федорушкин рассказал, как самолет с главой государства попал в «дичайшую болтанку» после вылета из Москвы в Санкт-Петербург. «У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода», — сообщил он. По его словам, за 40 лет полетов, он еще не видел таких плохих условий.

Удержать руль поворота, даже когда он не ограничен, сложно, вероятность слететь с полосы после посадки в тот раз была около 90%, считает Федорушкин. Он добавил, что впоследствии Путин вызвал его к себе в кабинет. «Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему», — заявил пилот.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, самолет
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