Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

Самолет президента Владимира Путина, прилетевший в Бишкек на саммит ОДКБ 28 ноября, пришлось сажать в сильном тумане, сообщили пилоты лайнера главы государства в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».
«Погода менялась буквально каждые 10–15 минут», — рассказал пилот. По его словам, условия ухудшились прямо в процессе снижения, но экипаж был готов к такой ситуации: запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.
«В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500», — сообщил пилот. По словам экипажа, посадка прошла «без всякого риска для пассажира».
В аэропорту Бишкека Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стороны обсудили укрепление границы между Таджикистаном и Узбекистаном, работу с ООЕН по глобальной контртерорристической стратегии, а также внешнюю политику.