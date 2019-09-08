Бывший пилот борта №1 сообщил об экстремальной посадке с Путиным

Рейс выполнялся в очень плохую для пилотирования погоду, самолет попал в болтанку, рассказал пилот. По его словам, после рейса Путин вызвал его в свой кабинет

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин в эфире НТВ рассказал об экстремальной посадке самолета с Владимиром Путиным на борту.

По его словам, самолет выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург. Погода в обоих городах была очень плохой для пилотирования: низкая облачность, ливень, боковой ветер, отметил Федорушкин.

«Взлетаем во Внуково и на эшелоне где-то 5,5–6 тыс. м мы попали в дичайшую болтанку», — рассказал пилот. По словам Федорушкина, за 40 лет полетов он не попадал в такие условия.

«У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода […] Мы вплоть до 9 тыс. набирали, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало, перегрузки были очень сильные», — рассказал Федорушкин. В Петербурге также была низкая облачность и сильный дождь, «на полосе практически вода», отметил пилот.