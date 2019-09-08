Бывший пилот борта №1 рассказал о питании Путина во время полетов

Бывший пилот президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал в эфире телеканала НТВ о том, как готовят еду для Владимира Путина во время полетов.

По словам Федорушкина, все кремлевское питание готовится «в соответствующих местах соответствующими людьми». Эти люди привозят готовую еду и передают бортпроводникам в закрытых контейнерах. Во время полета проводники вскрывают контейнеры, разогревают и подают «наверх». Пилот пояснил, что Ил-96 включает два этажа, кухня находится на первом.

Федорушкин добавил, что во время зарубежных поездок для Путина также готовят специальные повара. Они приезжают в место назначения заранее, перед визитом президента, и готовят ему еду на обратный путь.

В эфире канала НТВ Федорушкин также рассказал об экстремальной посадке самолета Ил-96 с президентом на борту. По его словам, самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, в обоих городах в то время были очень плохие погодные условия. «У нас полностью выбило автопилот, руль поворота был ограничен на одну треть хода <…> Мы вплоть до 9 тыс. набирали, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», — рассказал Федорушкин. После посадки у пилота состоялся разговор с президентом.