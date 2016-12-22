В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями»

Статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин объяснил заявление президента Владимира Путина об ответе на запрет въезда на Украину россиян от 16 до 60 лет «добрыми намерениями России»

Григорий Карасин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Президент Владимир Путин объявил о возможности изменения правил въезда граждан Украины в Россию в сторону их облегчения, а также о намерении упростить получение гражданства России исходя из добрых намерений, заявил «РИА Новости» статс-секретарь МИДа Григорий Карасин.

«Это уже неоднократно заявлялось президентом. Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины, в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть», — сказал Карасин.

По его словам, речь идет об облегчении процедуры, чтобы люди проще могли получить разрешение на временное проживание, а потом перейти в гражданство.

Ранее, 30 ноября, Украина ограничила въезд из России мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины объяснил это желанием не дать Москве формировать отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно. После этого президент Путин заявил, что Россия не собирается по примеру Киева вводить какие-то ограничения на въезд и пребывание граждан Украины.

Украинские власти объяснили ограничительные меры против россиян военным положением, которое было введено в ряде областей Украины.

Решение о введении военного положения на 30 дней было принято после того, как три корабля ВМС Украины были задержаны с применением тарана и огня на поражение. Их экипажи задержаны и арестованы по обвинению в нарушении границы. По версии Москвы, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российских пограничников.

В Киеве заявили, что корабли следовали в соответствии со всеми международными нормами из Одессы в Мариуполь, причем им предстояло пройти Керченский пролив. Украина обвинила Россию в агрессивных действиях и призвала международное сообщество усилить давление на Москву.

Украинских военных моряков, задержанных вместе с кораблями, суд в Симферополе арестовал, после чего их перевезли в Москву. 21 человек поместили в СИЗО «Лефортово», еще троих — в больницу «Матросской тишины».

На борту украинских кораблей, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, находились офицеры военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), подтвердил глава этой службы Василий Грицак. По его словам, сотрудники спецслужбы в соответствии с украинским законодательством выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации. Он также заметил, что введение военного положения не скажется на ситуации в Донбассе и не приведет к каким-либо наступательным действиям украинской армии.