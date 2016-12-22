ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,22 66,28 EUR Нал. 76,41 75,44 USD Бирж. 66,79 +0,58 EUR Бирж. 75,90 +0,50 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4134,30 -228,00 IMOEX 2383,63 -0,62% RTSI 1124,21 -1,50% Brent 59,08 -0,51% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам
Лента новостей
В задержании украинских кораблей участвовали три российских ведомства 13:16, Общество Самолет прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:06, Общество Новая Mazda 3: обзор и первые впечатления 12:59, Авто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 12:57, РБК и Открытие Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной 12:57, Политика Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России 12:50, Общество Когда майнинг снова станет выгодным: сложность сети Bitcoin изменится 12:49, Крипто Mitsubishi отзовет в России более 63 тыс. автомобилей 12:45, Бизнес Skoda рассказала о новинках для России в 2019 году 12:43, Авто SANA сообщила о гибели 30 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 12:43, Общество СБУ начала обыски у наместника Киево-Печерской лавры 12:42, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 12:41, РБК и Toyo Все ниже и ниже: эксперты — о третьем квартале на офисном рынке Москвы 12:36, Строительство  Энистон, Джоли, Кидман: как звезды находят покой в медитации 12:33, Pink Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год 12:33, Экономика Украина провела военные учения на побережье Азовского моря 12:31, Политика Платные парковки станут короче и уже 12:30, Авто МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам 12:25, Политика Российский нападающий вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 12:22, Спорт В Москве до конца года начнут строить еще 76 домов по программе реновации 12:18, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:17, РБК и Thomson Reuters СМИ допустили преступный след в неисправности самолета Меркель 12:11, Политика Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке 12:08, Финансы Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 11:49, РБК и EXMO В Анкаре на здании посольства США поменяли таблички с названием улицы 11:44, Политика Goldman Sachs предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем 11:42, Политика
МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам
Политика, 12:25
0
МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет Украины на въезд россиянам от 16 до 60 лет, заявила, что отвечать зеркально на все решения Киева было бы нецелесообразно. Об этом она заявила в ходе брифинга, который транслируется в Facebook МИД России.

«Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству», — сказала Захарова. Представитель МИД России добавила, что в национальном масштабе это может привести к коллапсу.

Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Политика

Ранее Украина ограничила въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. По словам президента страны Петра Порошенко, это сделано для того, чтобы Москва «не формировала в Украине отряды «частных армий». Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал отметил, что запрет введен в рамках военного положения.

26 ноября Верховная рада одобрила введение военного положения на Украине до 26 декабря. Позднее президент подписал соответствующий закон. Такое решение было принято после задержания российскими пограничниками в Керченском проливе трех украинских военных кораблей.

Теги: Мария Захарова , МИД
Главное
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Политика
Материалы по теме
Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter